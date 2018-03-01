Порошенко уже не скрывает, что готовится ко второму сроку — Таран

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РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Выход президента Петра Порошенко к прессе стал главным событием недели. В последний раз глава государства давал пресс-конференцию в мае, и за это время к нему накопилось много вопросов. На предыдущей встрече со СМИ самой востребованной была тема "панамских документов" и офшоров, сейчас — отдыха на Мальдивах.

Если говорить об основных посылах, то они следующие: досрочных выборов в парламент не будет, Украина будет двигаться к стандартам НАТО и Евросоюза. Также гарант ушел от прямого ответа на вопрос, будет ли он баллотироваться в президенты на второй срок.

Юлия Тимошенко несколько раз была объектом критики президента, хотя и безымянной. В частности, Порошенко припомнил ей случай на Мюнхенской конференции: "пока я защищаю национальные интересы, другие делают селфи с российским послом".

Также Порошенко говорил о защите бизнеса, создании Нацбюро финбезопасности и замене налога на прибыль на налог на выведенный капитал.

Подробнее об основных тезисах главы государства, будут ли перевыборы в Раду и пойдет ли Порошенко на второй срок, в эфире радиостанции Голос Столицы рассказал политолог, руководитель Центра политических студий и аналитики "Эйдос" Виктор Таран.

(текст публикуется на языке оригинала)

Задля чого вчорашня прес-конференція була організована?

— У нас є гарна практика, що президенти повинні мінімум один раз на рік звітувати перед суспільством. І Ви правильно відмітили, що минула була в травні, відповідно зараз була прес-конференція ближче до весни.

Якщо Ви пам'ятаєте, в травні за кілька днів анонсувалася прес-конференція, в минулі рази також. А тут менше, ніж за добу проанонсували, організували, провели.

— Бачите, вчора було озвучено кілька таких посилів, які, я думаю, президент свідомо заклав для того, щоб бути першим. Ви, до речі, сказали, що майже не було ніяких новин. Тут я з вами не погоджуся, бо деякі були новини анонсовані. Наприклад, він анонсував вчорашнє рішення Стокгольмського суду, "Нафтогаз" виграв суд у "Газпрому". І тепер "Газпром" має нам віддати чистими грошима 2,5 мільярдів доларів. Далі він казав про те, що також було анонсовано обмін військовополоненими найближчим часом. І можна продовжити. Тобто, там ще були цікаві такі посили. І цілком очевидно, що президент хотів бути першим, хто про це оголосить. Що стосується інших питань. Дуже обговорюється створення Антикорупційного суду, розгляд якого, до речі, передбачено сьогодні. Є всі шанси, що у першому читанні він буде прийнятий. І він так само це анонсував. І друге — це те, що останні кілька тижнів обговорюється питання про дострокові вибори, він знову ж таки показав позицію президента. Зокрема, тепер стають трохи зрозумілішими певні конфігурації, і куди нас може привести цей політичний процес.

Чи означає, що все ж таки тема з достроковими виборами ще остаточно не закрита? Або президент залишає собі простір для маневру?

— Тема не буде закрита до 14 квітня цього року. Я поясню слухачам, що це за дата. 14 квітня 2016 року був призначений на посаду прем'єра Володимир Гройсман. І, теоретично, 14 квітня відповідно буде звіт уряду. Нагадаю, що в минулому році звіт відбувся позитивно, і була прийнята відповідна постанова. Якщо раптом 14 квітня частина депутатів висловить або недовіру, або не підтримає, або не проголосує за постанову по тій чи іншій причині, то можна піднімати питання про розпад коаліції. Нагадаю слухачам, дається місяць на створення коаліції, і якщо за місяць коаліція не буде створена, починаються дострокові вибори протягом трьох місяців. Це означає, що нас у середині серпня можуть чекати дострокові вибори. Тобто, по суті президент каже, якщо хочете, давайте пограємося тоді в дострокові вибори. Тобто, він хотів показати, що вони його цим шантажувати не будуть, мовляв, хочете — підете на перевибори. Тобто, це така позиція. Тому я би цю тему дострокових виборів не знімав з порядку денного.

Навіщо президент виступив сьогодні з ідеєю внесення змін до Конституції щодо європейських прагнень України? Чи потрібна така фіксація політичного курсу на рівні Конституції?

— Зміни до Конституції можна вносити не тільки шляхом прямого референдуму, їх можна внести шляхом голосування у парламенті, 300 голосів. Він нічого не казав про референдум. Він казав про зміни до Конституції у парламенті. Тому я думаю, що зараз у парламенті виникає ситуація, коли понад 300 голосів складають умовно проєвропейські, проукраїнські сили, можна назвати їх так. Це може бути певним чудовим тестом для того, щоб побачити, хто дійсно займає проукраїнську позицію, а хто — ні. І це так само потім можна використовувати і у політичній грі, наприклад, на президентських виборах.

Чи можна говорити, що президент готується до другого строку?

— Очевидно, що президент готується до другого строку. Але Ви чудово розумієте, що жоден президент не буде говорити за такий довгий час до старту, що він буде чи не буде балотуватися. Вони будуть тримати інтригу, паузу. Але я більш ніж переконаний, що він буде балотуватися. Що стосується самовисування, то знову-таки це такий певний технологічний момент, яким він буде підкреслювати, що він є український президент, а не президент певної політичної партії. До того ж, він зможе максимально дистанціюватися від тих негативних шлейфів, які є навколо його політичної сили. Тобто, це абсолютно технологічний прийом. До речі, дуже багато президентів, згадайте, той же Кучма, йшли як самовисуванці.

З чим пов'язано, що президент декілька разів згадував Юлію Тимошенко під час прес-конференції? З тим, що її зараз називають основним конкурентом для Порошенка на майбутніх президентських виборах?

— Очевидно, що зараз Юлія Володимирівна є головним конкурентом, і Петро Олексійович по можливості намагається дуже так акуратно натякнути на якісь її певні недоліки. У його привітанні з Новим Роком так само було кілька таких пасажів щодо Юлії Володимирівни. Юлія Володимирівна так само у своїх виступах, пасажах так намагається технічно вдарити по Порошенку. Тому вони досвічені гравці, вони мастодонти української політики, вони вміють гратися словами. Я думаю, що ми ще побачимо і почуємо дуже багато цікавих пасажів один на одного. Я взагалі б задоволенням подивився їх політичні дебати.

Чи вдалося президенту обіграти в плюс для себе тему з відпочинком на Мальдівах?

— Для мене найголовніше, що зараз журналісти можуть задавати подібні питання президенту. І президент не ховається, не тікає, як тоді Янукович казав Найєму: ви журналіст, ви гарно живете, подивимося, що з вами буде далі. То для мене головне, що подібні речі уже не повторюються. Дивіться, одне діло — фамільярність, а інше діло, коли йдуть прямі погрози. Пам'ятаєте, що казав Кучма Гонгадзе? Як Вас звати, Гонгадзе? Я Вас запам'ятаю. І через кілька місяців Гонгадзе знайшли із відрізаною головою. Те саме могло бути з Найємом, якому погрожували. Тому давайте не плутати те, що було, авторитарний режим, який був там, коли журналістів реально залякували, і те, що є зараз. Там були питання не тільки про Мальдіви. Але президент дав відповіді. Влаштовують вони нас чи не влаштовують, це вже інше питання. Але те, що він чітко розставив крапки над "і", пояснивши, що я літав за свої гроші, вони чесно зароблені, ви все побачите в деклараціях, я проходив офіційно через кордон.

К слову, политический эксперт Светлана Кушнир отметила, что на пресс-конференции Порошенко не было хлестких вопросов, кроме Мальдив.

А директор Украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков отметил, что заявления Порошенко о вступлении в НАТО и в ЕС все еще популистские.