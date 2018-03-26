Савченко – снова за решеткой и снова голодает

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В пятницу, 23 марта, Шевченковский райсуд Киева арестовал на два месяца без права внесения залога внефракционного депутата Рады Надежду Савченко.

В знак протеста против уголовного дела Савченко объявила очередную голодовку, пишут РИА Новости.

В понедельник, 26 марта, адвокаты Савченко намерены подать апелляцию на ее арест.

По версии следствия, Савченко и ее сторонники планировали совершить теракт в Раде, а также правительственном квартале, для чего составили поэтапный план действий. Планировалось применение оружия, в том числе гранатометов и минометов. Депутат заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

Суд определил, что Савченко пробудет в изоляторе временного содержания СБУ до 20 мая. Перед тем, как конвой увел подозреваемую из зала, она прокричала "До встречи на свободе!".

Тем временем, президент Петр Порошенко похвалил спецслужбы за разоблачение Савченко и Саакашвили.

Порошенко считает, что разоблачение Саакашвили и Савченко "достойны страниц в учебниках для будущих спецслужбистов".

Смотрите также: Фото дня. Арестованная Савченко

Омбудсмен заступилась

Но неожиданно за Савченко заступилась новоназначенный уполномоченный Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинское фото Людмила Денисова. Архивное фото

По мнению Денисовой, при задержании Савченко были нарушены требования действующего законодательства. "Данный факт подтвержден решением следственного судьи в ходе судебного заседания. Он освободил в зале суда лишенную свободы Надежду Савченко. Вместе с тем, следственный судья удовлетворил ходатайство следователя СБУ об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей народного депутата", — говорится в заявлении омбудсмена.

Денисова отметила, что лично будет осуществлять контроль за соблюдением конституционных прав Савченко.

24 марта представители омбудсмена приехали к Савченко.

"На данный момент жалоб на здоровье с ее стороны нет. Ее просьба о горячей воде, душ удовлетворено. Также разъяснено о ее праве свободно выбирать врача при необходимости", — говорилось в сообщении.

Савченко сообщила представителям Омбудсмена об осуществлении видеонаблюдения и о тонированных окнах в камере. Ее замечания проверили, грубых нарушений прав и свобод обнаружено не было.

Читайте также: Сюр под названием "дело Савченко"

Ночь в камере

Савченко прибыла на заседание суда в пятницу утром под конвоем Службы безопасности Украины из изолятора временного содержания, где она провела ночь. Депутата в кофте с изображением украинского герба поместили в стеклянный бокс для подсудимых в зале заседаний.

Пресса первым делом поинтересовалась, как Савченко провела ночь. Депутат посетовала на круглосуточное видеонаблюдение в своей камере и заявила, что в украинских следственных изоляторах условия хуже, чем в российских.

"В СИЗО у меня нет ни одной зоны (места — ред.) в камере, где бы не нарушалось человеческое достоинство. Видеокамеры стоят так, что я не могу раздеться, чтобы меня не снимали, что я не могу сходить в туалет, чтобы меня не снимали… в некоторых моментах даже хуже, чем СИЗО у врага (России – ред.)", — сказала Савченко.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Депутат Верховной Рады Надежда Савченко

22 марта 2016 года Савченко была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Суд установил, что 17 июня 2014 года она скорректировала артиллерийский огонь по группе луганских ополченцев и российских журналистов, в результате которого погибли сотрудники ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин. В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась в Украину.

Взаимные обвинения

Подозреваемая, выступая в суде, назвала дело в отношении нее политически мотивированным, себя же она считает невиновной. "Никакого преступления не было, и доказательства свидетельствуют об этом. Мое дело является политически мотивированным", — сказала Савченко, когда суд дал ей слово.

Депутат утверждает, что стала "невыгодной" для действующей украинской власти, так как "всегда говорит правду". При этом она считает, что пока ее судили в РФ, украинские политики использовали ее как "эмблему". Савченко также пояснила суду, что не собирается покидать территорию Украины в случае, если суд оставит ее на свободе, как и оказывать давление на свидетелей по ее делу.

По мнению политика, Генпрокуратура сфабриковала дело против нее. В частности, по словам Савченко, видеозаписи, которые обнародовало ведомство в качестве доказательств ее вины, смонтированы.

"Даже на видеопленках, несмотря на то, что (генпрокурор Украины Юрий) Луценко там много чего вырезал, что вело как раз к правде, вы никогда этого не услышите", — утверждает Савченко.

Защита считает, что агенты спецслужб, которые запечатлены на видео во время разговоров с Савченко, специально провоцировали политика определенными вопросами. Адвокат Виктор Чевгуз также усомнился в законности слежки за его подзащитной и потребовал документального подтверждения правомерности действий СБ Украины. Согласно украинскому законодательству, негласные следственные действия в отношении депутата Рады могут проводиться только при наличии разрешения украинского парламента и соответствующей санкции суда.

Парируя, прокурор заявил, что персональная слежка за Савченко не велась. По его словам, спецслужбы следили за руководителем Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном и во время этого "было выявлено соучастие Савченко". Именно Рубан запечатлен на видео вместе с Савченко и именно с ним, по версии следователей, депутат планировала теракты, переворот и ввозила оружие.

Оружие из Донбасса

Ранее во время общения с журналистами Савченко признала, что вывозила из Донбасса оружие и рисовала схемы уничтожения правительственного квартала в Киеве, но заявила, что все это было "сюрреализмом и политической провокацией", а основная ее цель была "показать властям, что они тоже смертны".

В суде депутат опровергла свои же слова. "Я его (оружие — ред.) ни одного раза не перевозила, хотя в конце обвинение звучало именно так. Я даже не знала, какое оружие было перевезено — весь тот арсенал, который вы назвали", — заявила Савченко.

Депутат выдвинула новую версию — по ее словам, оружие могли вывозить с неподконтрольных Киеву территорий, чтобы выяснить, было ли оно продано туда со складов украинских силовиков, где произошли крупные пожары, или ополченцы производят его самостоятельно.

Правоохранители во время обыска в автомобиле, в котором перевозили оружие, также нашли телефон, который якобы принадлежал женщине и на котором остались следы биоматериала. Савченко предложили пройти ДНК-экспертизу, она отказалась.