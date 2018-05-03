Яценюк не видит перспектив для проведения выборов в ОРДЛО

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Перспективы для участия населения отдельных неподконтрольных Украине районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) в президентских и парламентских выборах 2019 года отсутствуют, а местные выборы должны быть проведены по украинскому законодательству и при допуске всех политических сил и наблюдателей, заявил экс-премьер-министр, лидер "Народного фронта" Арсений Яценюк.

"Что же касается парламентских и президентских выборов, то я не вижу перспективы для участия населения этих территорий в голосовании в 2019 году", — сказал Яценюк в интервью журналу "Фокус".

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Говоря о местных выборах он заявил, что "они должны быть проведены". "Но на условиях доступа всех партий, СМИ, при политической конкуренции и по украинским законам", — уточнил экс-премьер.

Также он отметил, что одним из планов России в Украине является увеличение присутствия российских лоббистов в Верховной Раде, "но уже много раз, начиная с 2014 года, российские планы не оправдались".

"Сейчас, думаю, его (Владимира Путина — Ред.) план лежит в плоскости массированной информационной агрессии против Украины, подкупа политических деятелей, политических партий и экспертов, расширения гибридной войны против нашей страны и раскола Запада", — сказал Яценюк, добавив, что "украинская власть действительно заслуживает критики, но кампании против власти превращаются в борьбу с западными ценностями и ценностями свободной Украины".

Напомним, ранее Яценюк выступил за существенное урезание полномочий президента.