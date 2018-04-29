Выборы на носу. Политики увлеклись перетягиванием канатов - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

До официального старта президентской кампании остается еще достаточно времени, но ключевые политические игроки уже сейчас проявляют нешуточную активность.

По мнению политического эксперта, директора Института анализа и менеджмента политики Руслана Бортника, сегодня наблюдается интенсивная подготовка к президентским выборам, а ключевые игроки пытаются привязать определенные тематики к своему имени.

РИА Новости Украина Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник

Владимир Зеленский/Facebook Павловский: у Зеленского на выборах может быть особая роль Порошенко, глава МВД Арсен Аваков и премьер-министро Владимир Гройсман боролись за пальму первенства в теме "агрессоров". Кто-то разрывал экономические отношения между Украиной и Россией, кто-то блокировал российские посольства, кто-то анонсировал разрыв договора о дружбе с РФ. Сейчас на кону тема истории, церкви. Причем наблюдается перетягивание канатов — почему-то политики считают, что это тема будет если и не гарантией победы на выборах, то определенной индульгенцией в глазах общества, гарантией нейтральности "правых" радикалов, которых власть боится больше всего", — говорит эксперт.

По мнению Бортника, оппозиционные к власти политсилы пока еще не определились с тем, кто будет представлять их на выборах президента.

"Оппозиционный блок", собранный по большей части из числа бывших "регионалов", сегодня находится в ситуации внутренних праймериз.

"Более пяти кандидатов от "Оппозиционного блока" сейчас борются за право пойти на президентские выборы. Партия ожидает ошибок оппонентов и будет атаковать в случае пояления подобных просчетов. В то же время оппозиционеры ничего не предлагают в информационной повестке дня", — резюмировал политолог.

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