Марш "Азова" в Бердянске: сотни бойцов и боевая техника

Скандальный полк "Азов" решил отметить четвертую годовщину создания традиционным маршем в Бердянске Запорожской области. Такие же шествия проходили в городе и в предыдущие годы.

При этом в 2016 году представители власти Запорожской области были против проведения марша в связи с тем, что он может стать "поводом для российской пропаганды". Вместе с тем акции проходили без ЧП.

Сначала на Приморской площади города "азовцы" выстроили бронетехнику полка.

Анонсированная акция, на которую собрались сотни бойцов "Азова" и их лидер — Андрей Билецкий, началась у Дома культуры с церемония вручения штандартов подразделениям полка.

После этого началось шествие личного состава, которое возглавили его командиры, в частности сам Билецкий и нынешний командир Игорь Михайленко (позывной "Черкасс"). Колонну "азовцев" под флагами с эмблемой полка сопровождали патрульные. Шествие прошло до Приморской площади, где руководители "Азова" начали свои выступления.

Марш прошел без инцидентов.

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