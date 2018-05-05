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    Марш "Азова" в Бердянске: сотни бойцов и боевая техника

    Тема:

    Погромы и нападения радикалов в Украине (274)

    (обновлено: )114
    Марш Азова в Бердянске и Андрей Билецкий
    Марш Азова в Бердянске
    Марш Азова в Бердянске
    Марш Азова в Бердянске
    Марш Азова в Бердянске
    Марш Азова в Бердянске
    Марш Азова в Бердянске
    Военная техника Азова в Бердянске
    Военная техника Азова в Бердянске
    Марш Азова в Бердянске и Андрей Билецкий
    Марш "Азова" в Бердянске и Андрей Билецкий
    "Нацкорпус" в facebook
    Марш Азова в Бердянске
    Марш "Азова" в Бердянске
    "Нацкорпус" в facebook
    Марш Азова в Бердянске
    Марш "Азова" в Бердянске
    "Нацкорпус" в facebook
    Марш Азова в Бердянске
    Марш "Азова" в Бердянске
    пресс-служба "Азова"
    Марш Азова в Бердянске
    Марш "Азова" в Бердянске
    пресс-служба "Азова"
    Марш Азова в Бердянске
    Марш "Азова" в Бердянске
    пресс-служба "Азова"
    Марш Азова в Бердянске
    Марш "Азова" в Бердянске
    пресс-служба "Азова"
    Военная техника Азова в Бердянске
    Военная техника "Азова" в Бердянске
    "Нацкорпус" в facebook
    Военная техника Азова в Бердянске
    Военная техника "Азова" в Бердянске
    "Нацкорпус" в facebook

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    Марш "Азова" в Бердянске и Андрей Билецкий

    Скандальный полк "Азов" решил отметить четвертую годовщину создания традиционным маршем в Бердянске Запорожской области. Такие же шествия проходили в городе и в предыдущие годы.

    Марш Азова в Бердянске
    "Нацкорпус" в facebook
    День рождения "Азова" по традиции: марш на фоне нацистских скандалов

    При этом в 2016 году представители власти Запорожской области были против проведения марша в связи с тем, что он может стать "поводом для российской пропаганды". Вместе с тем акции проходили без ЧП.

    Сначала на Приморской площади города "азовцы" выстроили бронетехнику полка.

    Анонсированная акция, на которую собрались сотни бойцов "Азова" и их лидер — Андрей Билецкий, началась у Дома культуры с церемония вручения штандартов подразделениям полка.

    После этого началось шествие личного состава, которое возглавили его командиры, в частности сам Билецкий и нынешний командир Игорь Михайленко (позывной "Черкасс"). Колонну "азовцев" под флагами с эмблемой полка сопровождали патрульные. Шествие прошло до Приморской площади, где руководители "Азова" начали свои выступления.

    Марш прошел без инцидентов.

    Читайте также: Нацизм до крови довел. Драки и конфликты из-за СС "Галичина"

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