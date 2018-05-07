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    Происшествия

    Маршрутка насмерть сбила женщину в Николаеве

    (обновлено: )11601
    По словам водителя маршрутного автобуса, погибшая взялась "из ниоткуда". ДТП произошло на улице Знаменской в Николаеве. От полученных травм 65-летняя женщина скончалась на месте происшествия.
    На месте ДТП в Николаеве, где маршрутка насмерть сбила женщину
    novosti-n.org

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Микроавтобус, курсирующий по 10 маршруту в Николаеве, насмерть сбил пожилую женщину на улице Знаменской.

    Очевидцы выложили кадры ДТП с пьяным полицейским. Видео
    Информатор/Youtube
    Очевидцы выложили кадры ДТП с "пьяным полицейским" возле Киева

    "Маршрутка двигалась по ул. Знаменской. На конечной, напротив рынка, водитель высадил пассажиров и тронулся. В этот момент перед автомобилем неожиданно оказалась женщина, на которую микроавтобус наехал левым передним колесом", — сообщает местное издание Novosti N.

    По словам водителя маршрутки, 65-летняя женщина взялась "из ниоткуда", она скончалась на месте происшествия.

    Очевидцы также не смогли сказать, как точно произошло ДТП. На месте работают правоохранители.

    Напомним, резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек. На минувшей неделе СМИ также сообщили о смерти водителя авто.

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