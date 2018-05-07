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    Киев

    Лобовое ДТП под Киевом. В аварию попал сотрудник полиции - СМИ

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    По информации СМИ, от удара авто вынесло на обочину, другая машина перевернулась. Авария произошла между селами Высшее и Нижняя Дубечня, машины ехали в противоположных направлениях.
    Под Киевом произошла серьезная авария с сотрудником полиции
    Информатор

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Вечером в воскресенье на трассе Киев — Чернигов столкнулись два Daewoo Sens. В результате аварии госпитализированы трое человек, сообщает "Информатор".

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    От удара авто вынесло на обочину, другая машина перевернулась. Авария произошла между селами Высшее и Нижняя Дубечня, машины ехали в противоположных направлениях.

    Информатор
    Под Киевом произошла серьезная авария с сотрудником полиции

    14-летний юноша, который ехал в черном Daewoo вместе со своими родителями, рассказал детали аварии.

    Информатор
    Под Киевом произошла серьезная авария с сотрудником полиции

    "Помню, что мы ехали километров 35 – 40, а другой водитель "летел" навстречу и выехал на нашу полосу", – сообщил парень, родителей которого госпитализировали.

    Информатор
    Под Киевом произошла серьезная авария с сотрудником полиции

    Как отметил другой очевидец, за рулем серебристого авто ехал нетрезвый сотрудник полиции. Он пояснил, что у мужчины из сумки выпал жетон.

    Информатор
    Под Киевом произошла серьезная авария с сотрудником полиции

    Ранее сообщалось, что на Большой окружной дороге в Святошинском районе Киева в субботу произошло смертельное ДТП с участием такси UBER

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