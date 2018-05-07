Лобовое ДТП под Киевом. В аварию попал сотрудник полиции - СМИ

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Вечером в воскресенье на трассе Киев — Чернигов столкнулись два Daewoo Sens. В результате аварии госпитализированы трое человек, сообщает "Информатор".
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От удара авто вынесло на обочину, другая машина перевернулась. Авария произошла между селами Высшее и Нижняя Дубечня, машины ехали в противоположных направлениях.
14-летний юноша, который ехал в черном Daewoo вместе со своими родителями, рассказал детали аварии.
"Помню, что мы ехали километров 35 – 40, а другой водитель "летел" навстречу и выехал на нашу полосу", – сообщил парень, родителей которого госпитализировали.
Как отметил другой очевидец, за рулем серебристого авто ехал нетрезвый сотрудник полиции. Он пояснил, что у мужчины из сумки выпал жетон.
Ранее сообщалось, что на Большой окружной дороге в Святошинском районе Киева в субботу произошло смертельное ДТП с участием такси UBER