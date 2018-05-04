Жуткое ДТП в Днепре: в сети выложены новые кадры

Предварительно установлено, что у фуры отказали тормоза, в результате чего она выехала на стоянку возле одного из супермаркетов. Протаранив 12 автомобилей, машина врезалась в бетонные плиты возле охранной будки.

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При этом на спуске, перед парковкой, большегруз протаранил еще два авто – Mitsubishi и Renault, водитель последнего от столкновения погиб на месте. Из покореженного автомобиля мужчину доставали сотрудники ГСЧС.

В результате происшествия пострадали еще три человека, среди которых – водитель фуры. Его с ушибами грудной клетки госпитализировали в 16-ю городскую больницу, еще двоим пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.