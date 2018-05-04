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    Жуткое ДТП в Днепре: в сети выложены новые кадры

    (обновлено: )187504
    Фура DAF, груженная металлическими трубами, в пятницу "вылетела" на парковку супермаркета на улице Космической в Днепре, сметая все на своем пути. В результате ДТП погиб мужчина за рулем Renault, который двигался навстречу.
    informator.ua/Youtube

    Предварительно установлено, что у фуры отказали тормоза, в результате чего она выехала на стоянку возле одного из супермаркетов. Протаранив 12 автомобилей, машина врезалась в бетонные плиты возле охранной будки.

    Смотрите также: Месиво из автомобилей: грузовик с трубами врезался в парковку АТБ в Днепре

    При этом на спуске, перед парковкой, большегруз протаранил еще два авто – Mitsubishi и Renault, водитель последнего от столкновения погиб на месте. Из покореженного автомобиля мужчину доставали сотрудники ГСЧС.

    В результате происшествия пострадали еще три человека, среди которых – водитель фуры. Его с ушибами грудной клетки госпитализировали в 16-ю городскую больницу, еще двоим пострадавшим медики оказали помощь на месте происшествия.

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