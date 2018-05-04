Под Днепром задержали браконьера, глушившего рыбу гранатами

Правоохранители задержали 3 мая на берегу реки Кильчень вблизи г. Подгороднее Днепровского района мужчину, глушившего рыбу гранатами. Об этом сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

"Сотрудники отделения полиции в речном порту "Амур-Гавань" во время патрулирования побережья услышали громкий взрыв и обнаружили вблизи мужчину на надувной лодке. Внутри лодки находились сетка и несколько рыбин. Из кармана брюк 44-летнего браконьера полицейские изъяли еще одну гранату с запалом", — говорится в сообщении.

Как уточняется, до задержания мужчина уже успел использовать две гранаты РГД-5 для глушения рыбы. Взрыв второй гранаты полицейские успели зафиксировать на видео.

По словам ранее судимого мужчину, он приобрел боеприпасы для глушения рыбы. Когда понял, что его задержали, попытался "договориться" с правоохранителями. Нарушителя доставили в отделение полиции.

За незаконное хранение боеприпасов ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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