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    Под Днепром задержали браконьера, глушившего рыбу гранатами

    (обновлено: )7001
    Правоохранители задержали 3 мая на берегу реки Кильчень вблизи г. Подгороднее Днепровского района мужчину, глушившего рыбу гранатами. Об этом сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
    ГУНП в Днепропетровской области

    Правоохранители задержали 3 мая на берегу реки Кильчень вблизи г. Подгороднее Днепровского района мужчину, глушившего рыбу гранатами. Об этом сообщает в пятницу отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.

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    "Сотрудники отделения полиции в речном порту "Амур-Гавань" во время патрулирования побережья услышали громкий взрыв и обнаружили вблизи мужчину на надувной лодке. Внутри лодки находились сетка и несколько рыбин. Из кармана брюк 44-летнего браконьера полицейские изъяли еще одну гранату с запалом", — говорится в сообщении. 

    Как уточняется, до задержания мужчина уже успел использовать две гранаты РГД-5 для глушения рыбы. Взрыв второй гранаты полицейские успели зафиксировать на видео.

    По словам ранее судимого мужчину, он приобрел боеприпасы для глушения рыбы. Когда понял, что его задержали, попытался "договориться" с правоохранителями. Нарушителя доставили в отделение полиции.

    За незаконное хранение боеприпасов ему грозит уголовная ответственность, предусмотренная ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

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