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    Появилось видео кошмарного ДТП в Днепре

    (обновлено: )6669
    В Днепре возле супермаркета "АТБ" произошла трагедия: грузовик с металлическими трубами и отказавшими тормозами снес 12 автомобилей. Уже есть данные о погибших.
    Видео пользователя Facebook Михаил Тонконогий

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Днепре 4 мая около 10.00 произошла масштабная авария, при которой грузовик, перевозивший металлические трубы, врезался в парковку супермаркета "АТБ" на улице Космической.

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    Вскоре после ДТП стало известно, что погиб один человек, еще трое ранены. На парковке после ЧП осталось металлическое месиво из искореженных автомобилей.

    Глава Профсоза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий опубликовал видео с места происшествия. Он призывает запретить движение большегрузного транспорта на этой улице.

    "Когда уже запретят нафиг движение фур по Космической??? Внизу Космической фура-металловоз протаранила десятки машин… Пока не знаю точно, есть ли жертвы, но скорые туда поехали… А если там ехала бы маршрутка с пассажирами??? Кривой Рог показался бы цветочками…", — возмущен Тонконогий.

    Смотрите также: Месиво из автомобилей: грузовик с трубами врезался в парковку АТБ в Днепре

    По последним данным, причиной масштабного ДТП стал отказ тормозов у грузовика.

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    Напомним, 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". Вскоре было установлено, что водитель Mazda опаздывал на автовокзал и спровоцировал аварию. В результате аварии погибли 11 человек.

    Смотрите также: В Кривом Роге пассажиры атакуют полицию за проверку маршруток

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