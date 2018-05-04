Появилось видео кошмарного ДТП в Днепре

Видео пользователя Facebook Михаил Тонконогий

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Днепре 4 мая около 10.00 произошла масштабная авария, при которой грузовик, перевозивший металлические трубы, врезался в парковку супермаркета "АТБ" на улице Космической.

Вскоре после ДТП стало известно, что погиб один человек, еще трое ранены. На парковке после ЧП осталось металлическое месиво из искореженных автомобилей.

Глава Профсоза автомобилистов и автоперевозчиков Днепра Михаил Тонконогий опубликовал видео с места происшествия. Он призывает запретить движение большегрузного транспорта на этой улице.

"Когда уже запретят нафиг движение фур по Космической??? Внизу Космической фура-металловоз протаранила десятки машин… Пока не знаю точно, есть ли жертвы, но скорые туда поехали… А если там ехала бы маршрутка с пассажирами??? Кривой Рог показался бы цветочками…", — возмущен Тонконогий.

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По последним данным, причиной масштабного ДТП стал отказ тормозов у грузовика.

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Напомним, 17 апреля в Кривом Роге автомобиль Mazda врезался в маршрутку, которую отбросило на автобус предприятия "Арселлор Миттал". Вскоре было установлено, что водитель Mazda опаздывал на автовокзал и спровоцировал аварию. В результате аварии погибли 11 человек.

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