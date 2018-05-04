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    Фотоленты

    Месиво из автомобилей: грузовик с трубами врезался в парковку АТБ в Днепре

    (обновлено: )59812
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    dp.informator.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    В Днепре фура снесла 10 машин
    Фото informator.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    dp.informator.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    056.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    056.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    dp.informator.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    dp.informator.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    056.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    056.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области
    В Днепре фура снесла 10 машин
    ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области
    В Днепре фура снесла 10 машин
    ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области
    В Днепре фура снесла 10 машин
    ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области
    В Днепре фура снесла 10 машин
    056.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    056.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин
    facebook.com/Андрій Кульбач
    В Днепре фура снесла 10 машин
    facebook.com/Андрій Кульбач

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    В Днепре утром 4 мая произошла резонансная авария: на улице Космической металловоз, груженный трубами, врезался в парковку супермаркета "АТБ".

    Смотрите также: "Бросили авто и побежали собирать". В США "с неба" посыпались доллары

    Огромная машина с отказавшими тормозами снесла на своем пути 12 автомобилей, припаркованных у магазина. Сразу после происшествия стало известно, что в результате происшествия погиб человек, еще трое ранены.

    Спустя час после аварии в социальных сетях также были опубликованы видеокадры, на которых видны последствия масштабного ДТП.

    Смотрите также: Большое пламя и взрывы каждые 10 минут. Балаклея глазами очевидцев

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