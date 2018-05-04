Месиво из автомобилей: грузовик с трубами врезался в парковку АТБ в Днепре

В Днепре утром 4 мая произошла резонансная авария: на улице Космической металловоз, груженный трубами, врезался в парковку супермаркета "АТБ".

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Огромная машина с отказавшими тормозами снесла на своем пути 12 автомобилей, припаркованных у магазина. Сразу после происшествия стало известно, что в результате происшествия погиб человек, еще трое ранены.

Спустя час после аварии в социальных сетях также были опубликованы видеокадры, на которых видны последствия масштабного ДТП.

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