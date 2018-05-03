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    Фотоленты

    Большое пламя и взрывы каждые 10 минут. Балаклея глазами очевидцев

    Тема:

    Взрывы на военной базе в Балаклее (36)

    (обновлено: )41840
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    ЧП в Балаклее
    Ситуация в Балаклее
    Ситуация в Балаклее
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    twitter.com/gipsokobzon
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    hromadske.kharkiv.ua
    ЧП в Балаклее
    ЧП в Балаклее
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    Ситуация в Балаклее
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    Ситуация в Балаклее
    Ситуация в Балаклее
    Фото со страницы пресс-службы Нацполиции в Харькове
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    facebook.com/otb.segodennya
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    vk.com/publicc29112015
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области.
    vk.com/podslyshanobalakleya
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области
    Дым на месте взрывов в Балаклее Харьковской области.
    twitter.com/PashaXVI
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    twitter.com/slobozhanyn
    twitter.com-slobozhanyn l

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    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области

    Жителей одной улицы и частного сектора, прилегающих к бывшим складам боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, где возник пожар, эвакуируют, сообщила в четверг пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    vk.com/publicc29112015
    Земля под ногами горит и взрывается. Балаклея снова в огне

    Очевидцы делятся кадрами с места событий в соцсетях. На одном из них виден вертолет, который привлекли к тушению пожара.

    Смотрите также: Очевидец выложил кадры из Балаклеи, слышны крики людей

    "Над арсеналом — большое пламя. Разрывы снарядов каждые 10-15 минут. Пожар тушит вертолет", — сообщает Hromadske.Харьков.

    Местные жители говорят, что снаряды не разлетаются по городу, взрываются на территории арсенала.

    Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.

    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев. Видео
    Мой Доктор/Youtube
    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

    На военных складах в Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

    Пожар на складе боеприпасов в Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

    На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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