Большое пламя и взрывы каждые 10 минут. Балаклея глазами очевидцев

Жителей одной улицы и частного сектора, прилегающих к бывшим складам боеприпасов в городе Балаклея Харьковской области, где возник пожар, эвакуируют, сообщила в четверг пресс-служба Харьковской областной государственной администрации.

Очевидцы делятся кадрами с места событий в соцсетях. На одном из них виден вертолет, который привлекли к тушению пожара.

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"Над арсеналом — большое пламя. Разрывы снарядов каждые 10-15 минут. Пожар тушит вертолет", — сообщает Hromadske.Харьков.

Местные жители говорят, что снаряды не разлетаются по городу, взрываются на территории арсенала.

Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.

На военных складах в Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

Пожар на складе боеприпасов в Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".