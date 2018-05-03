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    В Балаклее горит склад боеприпасов, слышны взрывы - СМИ

    Тема:

    Взрывы на военной базе в Балаклее (30)

    (обновлено: )2657101
    По данным СМИ и соцсетей, в Балаклее Харьковской области планировался плановый подрыв снарядов, однако во время его проведения на арсенале начался пожар, "опять слышны взрывы".
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    twitter.com/slobozhanyn

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Возгорание произошло после планового подрыва боеприпасов в Балаклее Харьковской области, сообщает в четверг Hromadske.

    "По словам мэра Балаклеи, сначала был плановый подрыв снарядов, после этого на арсенале начался пожар и взрывы снарядов", — говорится в сообщении.

    В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию, что на складах начался пожар.

    Смотрите также: Уничтожение боеприпасов после взрывов в Балаклее

    "В г. Балаклея (Харьковская обл.) опять слышны взрывы. Возможно, горит военная база", — сообщается в микроблоге "Слобожанин" в Twitter.

    Также отмечается, что паники на улицах города нет.

    ​В марте 2017 года в Балаклее произошел пожар на складе боеприпасов, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — стала диверсия. В городе и близлежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения. 

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