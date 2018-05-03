В Балаклее горит склад боеприпасов, слышны взрывы - СМИ

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Возгорание произошло после планового подрыва боеприпасов в Балаклее Харьковской области, сообщает в четверг Hromadske.

"По словам мэра Балаклеи, сначала был плановый подрыв снарядов, после этого на арсенале начался пожар и взрывы снарядов", — говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям подтвердили информацию, что на складах начался пожар.

Смотрите также: Уничтожение боеприпасов после взрывов в Балаклее

"В г. Балаклея (Харьковская обл.) опять слышны взрывы. Возможно, горит военная база", — сообщается в микроблоге "Слобожанин" в Twitter.

Также отмечается, что паники на улицах города нет.

Говорят, что о взрывах предупреждали. Паники как таковой на улице не видно, но 80% людей на телефонах. #Балаклея #Балаклія — Слобожанин 🇺🇦 (@slobozhanyn) 3 мая 2018 г.

​В марте 2017 года в Балаклее произошел пожар на складе боеприпасов, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — стала диверсия. В городе и близлежащих селах была проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще двое получили ранения.