наверх
29.03.201718:36
Курсы валют НБУ
  • EUR29.45- 0.12
  • USD27.12- 0.03
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Уничтожение боеприпасов после взрывов в Балаклее

    (обновлено: )52
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua
    ВСУ проводит уничтожение боеприпасов в Балаклее
    facebook.com/GeneralStaff.ua

    Рекомендуем

    Обстреляное генконсульство Польши в ЛуцкеФотоитоги 29 марта: обстрел консульства Польши, погром банков, Brexit в Британии17:21 29.03.2017
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в КиевеВласти Киева боятся обрушения еще одного моста15:29 29.03.2017
    ДО vs ПОСЛЕ по версии КГГАДо и После по версии КГГА: фотоотчет о "покращеннях" в Киеве13:33 29.03.2017
    Обстреляное генконсульство Польши в ЛуцкеОбстрел консульства Польши в Луцке: на месте изъяли часть РПГ09:31 29.03.2017
    Ремонт путепровода над станцией метро Нивки в КиевеЧП с Шулявским мостом может повториться в Киеве на Нивках05:55 29.03.2017
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в КиевеФотоитоги 28 марта: банки РФ вне блокады, атака на фан-шоп "Шахтера"18:03 28.03.2017
    Акция протеста против российских банков в ЧеркассахВ Черкассах решили продолжить блокирование российских банков17:11 28.03.2017
    Подготовка к ЕвровидениюВ ожидании Евровидения: снос киосков и ремонт столичных дорог14:57 28.03.2017
    Азов разблокировал отделение Сбербанка на Владимирской в КиевеПоставили на паузу: "Азов" разблокировал отделение "Сбербанка" в центре Киева13:26 28.03.2017
    Все фотоленты

    Военные ВСУ приступили к уничтожению боеприпасов после взрывов в Балаклее в Харьковской области.

    В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще трое получили ранения. В минувшую пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.

    Ссылки по теме:
    Теги: