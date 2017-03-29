Уничтожение боеприпасов после взрывов в Балаклее

Военные ВСУ приступили к уничтожению боеприпасов после взрывов в Балаклее в Харьковской области.

В ночь на четверг произошел пожар на складе боеприпасов в городе Балаклея, который привел к их детонации. По данным военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, причиной пожара на складах с боеприпасами — танковыми и артиллерийскими снарядами калибром 125 и 152 миллиметров — по предварительным данным, стала диверсия. В городе и близ лежащих селах проведена масштабная эвакуация населения. В результате взрывов в Балаклее погиб один человек и еще трое получили ранения. В минувшую пятницу замглавы Минобороны Украины Игорь Павловский заявил, что пожар полностью потушен.