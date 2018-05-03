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    "Объявлена тревога и воют сирены". К месту ЧП в Балаклее летят вертолеты - очевидцы

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    Взрывы на военной базе в Балаклее (37)

    (обновлено: )939110
    По данным очевидцев, люди паникуют и стараются покинуть город. По данным источника, в Балаклею летят несколько вертолетов. Подробности от официальных лиц пока отсутствуют.
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    facebook.com/otb.segodennya

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Балаклее в Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов объявили тревогу. К месту ЧП летят три вертолета. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

    "Снова взрывается арсенал в Балаклее..обьявлена тревога и воют сирены. Эвакуация 25 км зоны", - написали в сообществе Харьков Live.

    Кроме того, источник РИА Новости сообщил, что в Балаклею летели три вертолета.

    Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.

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