"Объявлена тревога и воют сирены". К месту ЧП в Балаклее летят вертолеты - очевидцы

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В Балаклее в Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов объявили тревогу. К месту ЧП летят три вертолета. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

"Снова взрывается арсенал в Балаклее..обьявлена тревога и воют сирены. Эвакуация 25 км зоны", - написали в сообществе Харьков Live.

Публикация от Borosha (@boroshezavr) 3 Май 2018 в 6:18 PDT

Кроме того, источник РИА Новости сообщил, что в Балаклею летели три вертолета.

Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.