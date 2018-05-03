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    В Балаклею закрыли въезд

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    Взрывы на военной базе в Балаклее (37)

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    Пресс-секретарь полиции Балаклеи Виктория Лютая сообщила, что местные власти не проводят эвакуацию, однако в случае необходимости такие меры будут предприняты. В город въезд закрыт.
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области
    vk.com/podslyshanobalakleya

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Полиция закрыла въезд в город Балаклея в Харьковской области из-за пожара на складе боеприпасов, заявила РИА Новости в четверг пресс-секретарь городской полиции Виктория Лютая.

    Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.

    "Въезд в город закрыт, выехать могут все желающие", — сказала Лютая.

    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев. Видео
    Мой Доктор/Youtube
    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

    При этом она заявила, что местные власти не проводят эвакуацию, однако в случае необходимости такие меры будут предприняты.

    На военных складах в Украине неоднократно происходили пожары. Так, в ночь на 23 марта 2017 году в городе Балаклея Харьковской области начался пожар на складе боеприпасов. Из-за взрыва боеприпасов в Харьковской области погиб один человек, еще пять человек пострадали.

    Пожар на складе боеприпасов в Сватово в Луганской области с последующей детонацией снарядов вспыхнул 29 октября 2015 года. В результате ЧП четыре человека погибли и 16 пострадали. По оценкам военной прокуратуры, причиной крупного пожара стала халатность должностных лиц.

    На складах в Калиновке Винницкой области 26 сентября 2017 года взорвались боеприпасы, начался пожар. Из Калиновки и окрестных сел были эвакуированы более 30 тысяч человек, пострадали двое. СМИ сообщали, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".

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