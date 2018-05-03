Появились первые подробности взрывов на военной базе в Балаклее

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Пожар и серию взрывов на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство, сообщил в четверг источник в Министерстве обороны Украины телеканалу "112 Украина".

Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы.

"По данным источника, во время выполнения технических работ пожарный танк наехал на неизвестное взрывное устройство, произошел взрыв и пожар, который в свою очередь вызвал серию новых взрывов боеприпасов", — сообщил телеканал.

При этом руководитель управления по связям с общественностью Генштаба ВС Украины Богдан Сенык в эфире телеканала заявил, что у него нет информации о наезде танка на взрывное устройство.

В свою очередь пресс-служба Генштаба сообщает, что пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы, к ликвидации огня привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения.

"Сегодня, 3 мая, в 13.35 в результате возгорания сухой травы на прежней технической территории 65 арсенала, в Балаклее в Харьковской области, где продолжались работы по очистке и разминированию остатков снарядов, которые не разорвались в результате прошлогоднего чрезвычайного происшествия, начался пожар", — говорится в сообщении Генштаба.

По данным ведомства, военных, которых привлекали к работам по разминированию, эвакуировали. Совместно со спасателями они принимают все меры для обеспечения безопасности местных жителей.