Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

"Уже я это вижу и слышу полчаса… Слышно и слышно хорошо", — заявил Полтавец в комментарии телеканалу ОТБ.

В свою очередь мэр города Иван Столбовой сообщил, что из тех домов, которые находятся в непосредственной близости, эвакуируют людей.

"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорание, что привело к тем снарядам, которые лежали на территории. Поэтому сейчас из тех домов, которые находятся в непосредственной близости, эвакуируют людей. Детей забираем из школ", — рассказал Столбовой.

При этом в Балаклейской районной администрации сообщили РИА Новости, что местные власти пока не проводят эвакуацию жителей Балаклеи из-за пожара на складах боеприпасов в Харьковской области.

"Пока эвакуация не объявлялась, сейчас собирается специальная комиссия по поводу произошедшего", — сказали агентству в отделе гражданской обороны райадминистрации.

Кадры из Балаклеи также выложил пользователь Паша Пахоменко в Twitter.