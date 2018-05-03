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    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

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    Взрывы на военной базе в Балаклее (30)

    (обновлено: )25530
    Местный житель Балаклеи Харьковской области, где в четверг слышны взрывы, Александр Полтавец сообщил, что, позвонив в службу "102", ему посоветовали "брать документы и выдвигаться подальше". Первые кадры с места ЧП и комментарии выложены на Facebook-странице телеканала ОТБ.
    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев. Видео
    facebook.com/otb.segodennya

    "Уже я это вижу и слышу полчаса… Слышно и слышно хорошо", — заявил Полтавец в комментарии телеканалу ОТБ.

    В свою очередь мэр города Иван Столбовой сообщил, что из тех домов, которые находятся в непосредственной близости, эвакуируют людей.

    "А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорание, что привело к тем снарядам, которые лежали на территории. Поэтому сейчас из тех домов, которые находятся в непосредственной близости, эвакуируют людей. Детей забираем из школ", — рассказал Столбовой.

    При этом в Балаклейской районной администрации сообщили РИА Новости, что местные власти пока не проводят эвакуацию жителей Балаклеи из-за пожара на складах боеприпасов в Харьковской области.

    "Пока эвакуация не объявлялась, сейчас собирается специальная комиссия по поводу произошедшего", — сказали агентству в отделе гражданской обороны райадминистрации.

    Кадры из Балаклеи также выложил пользователь Паша Пахоменко в Twitter.

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