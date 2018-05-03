Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

"Уже я это вижу и слышу полчаса… Слышно и слышно хорошо", — заявил Полтавец в комментарии телеканалу ОТБ.
В свою очередь мэр города Иван Столбовой сообщил, что из тех домов, которые находятся в непосредственной близости, эвакуируют людей.
"А сейчас началось в районе арсенала в двух местах возгорание, что привело к тем снарядам, которые лежали на территории. Поэтому сейчас из тех домов, которые находятся в непосредственной близости, эвакуируют людей. Детей забираем из школ", — рассказал Столбовой.
При этом в Балаклейской районной администрации сообщили РИА Новости, что местные власти пока не проводят эвакуацию жителей Балаклеи из-за пожара на складах боеприпасов в Харьковской области.
"Пока эвакуация не объявлялась, сейчас собирается специальная комиссия по поводу произошедшего", — сказали агентству в отделе гражданской обороны райадминистрации.
Кадры из Балаклеи также выложил пользователь Паша Пахоменко в Twitter.
#Балаклея сейчас pic.twitter.com/oax4GqUqAM— Паша Пахоменко (@PashaXVI) 3 мая 2018 г.