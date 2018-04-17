В Одессе банда в балаклавах обстреляла парковку

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Киевском районе Одессы произошла стрельба.

"На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из вероятно травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу", — сообщает подробности полиция.

od.npu.gov.ua На месте стрельбы в Одессе

od.npu.gov.ua На месте стрельбы в Одессе

Противоправные действия были прекращены полицейскими. Всех участников события доставлено в отдел полиции. Обстоятельства устанавливаются.

Ранее полиция сообщила, что взрыв гранаты произошел во время конфликта между компанией молодых людей и прохожим в парке Киото в Киеве, пострадали два человека.