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    Происшествия

    В Одессе банда в балаклавах обстреляла парковку

    (обновлено: )148
    В полиции сообщили, что группа лиц в балаклавах и бронежилетах бегала по крыше парковки, злоумышленники стреляли из вероятно травматического оружия и использовали шумовые гранаты.
    Автомобиль полиции. Архивное фото
    dnepr24.com.ua/Андрей Лысенко

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. В Киевском районе Одессы произошла стрельба.

    "На месте происшествия правоохранители обнаружили группу лиц в балаклавах и бронежилетах, которые бегали по крыше парковки и стреляли из вероятно травматического оружия. Кроме того, по предварительным данным, нарушители использовали шумовые гранаты. В результате пострадали два человека. Они доставлены в больницу", — сообщает подробности полиция.

    od.npu.gov.ua
    На месте стрельбы в Одессе
    od.npu.gov.ua
    На месте стрельбы в Одессе

    Противоправные действия были прекращены полицейскими. Всех участников события доставлено в отдел полиции. Обстоятельства устанавливаются.

    Ранее полиция сообщила, что взрыв гранаты произошел во время конфликта между компанией молодых людей и прохожим в парке Киото в Киеве, пострадали два человека.

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