Земля под ногами горит и взрывается. Балаклея снова в огне

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Балаклея полыхает

В городе Балаклея Харьковской области, где в марте 2017 года на складах детонировали боеприпасы, в четверг снова загорелись склады, в городе слышны сильные взрывы.

Как сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала начался в 13.35. По версии спасателей, пожар начался в ходе работ по очистке и разминированию остатков снарядов (плановый подрыв) в результате возгорания сухой травы.

На данный момент к локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуировали.

Полиция при этом ограничила въезд в город.

"Мы выпускаем всех, но не впускаем никого (кроме бронемашин и техмашин). Некоторые исключения для тех людей, которые едут за родственниками", — сообщила пресс-офицер Балаклейского отдела полиции Виктория Лютая.

По ее словам, эвакуация в городе не объявлялась.

Люди на чемоданах

При этом депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах сообщил, что местные жители, помня о прошлогодних событиях, уже находятся "на чемоданах".

"Не хочу пока ничего говорить и нагонять, но в Балаклее очень сильно шарахает опять. Надеюсь, это не повтор прошлогодних событий, но местные уже на чемоданах", — написал Булах в Facebook.

В комментариях к его посту местные уточняют, что из близлежащей к арсеналу школы эвакуировали детей, многие также выезжают самостоятельно.

Также люди отмечают, что взрывы раздаются такой силы, что их слышно в с. Пришиб, которое находится в 12 км от Балаклеи.

Видео взрывов также доступно здесь.

Пекло 2017-го года

Напомним, в прошлом году на складах боеприпасов в Балаклее уже произошел масштабный пожар. Возгорание произошло в ночь на 23 марта и привело к их детонации. Из зоны инцидента были эвакуированы 20 тысяч человек. В результате ЧП пострадали почти 4 тыс человек, погибли два человека и еще двое получили ранения.

По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.

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"Следствие точно знает, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационными службами Украины зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с Россией, минуя физические препятствия, и долетел до места назначения – города Балаклея", — заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, с этого беспилотника в сторону площадки открытого хранения №67 арсенала, на котором хранились ракеты в количестве более 700 штук, был осуществлен пуск первой управляемой ракеты. После пуска первой ракеты БПЛА осуществил маневрирование и выстрелил во второй раз. После этого беспилотник покинул военный склад и полетел в направлении РФ.

Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара и взрывов в Балаклее. В 2008-09 годах тема складов в Балаклее активно педалировалась после трагедии в Лозовой: военные уверяли, что это самый большой арсенал в Европе, где хранятся боеприпасы. Местные чиновники требовали денег на утилизацию лишних снарядов.

По материалам открытых источников интернет