Земля под ногами горит и взрывается. Балаклея снова в огне

Оксана Максимова, РИА Новости Украина
Балаклея полыхает
В городе Балаклея Харьковской области, где в марте 2017 года на складах детонировали боеприпасы, в четверг снова загорелись склады, в городе слышны сильные взрывы.
Как сообщили в Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар на бывшей технической территории 65-го арсенала начался в 13.35. По версии спасателей, пожар начался в ходе работ по очистке и разминированию остатков снарядов (плановый подрыв) в результате возгорания сухой травы.
На данный момент к локализации пожара привлечены два пожарных танка и инженерная машина разграждения. Личный состав, который привлекался к работам по разминированию, эвакуировали.
— Слобожанин 🇺🇦 (@slobozhanyn) 3 мая 2018 г.
Полиция при этом ограничила въезд в город.
"Мы выпускаем всех, но не впускаем никого (кроме бронемашин и техмашин). Некоторые исключения для тех людей, которые едут за родственниками", — сообщила пресс-офицер Балаклейского отдела полиции Виктория Лютая.
По ее словам, эвакуация в городе не объявлялась.
Люди на чемоданах
При этом депутат Харьковского облсовета Дмитрий Булах сообщил, что местные жители, помня о прошлогодних событиях, уже находятся "на чемоданах".
"Не хочу пока ничего говорить и нагонять, но в Балаклее очень сильно шарахает опять. Надеюсь, это не повтор прошлогодних событий, но местные уже на чемоданах", — написал Булах в Facebook.
В комментариях к его посту местные уточняют, что из близлежащей к арсеналу школы эвакуировали детей, многие также выезжают самостоятельно.
Также люди отмечают, что взрывы раздаются такой силы, что их слышно в с. Пришиб, которое находится в 12 км от Балаклеи.
Видео взрывов также доступно здесь.
Пекло 2017-го года
Напомним, в прошлом году на складах боеприпасов в Балаклее уже произошел масштабный пожар. Возгорание произошло в ночь на 23 марта и привело к их детонации. Из зоны инцидента были эвакуированы 20 тысяч человек. В результате ЧП пострадали почти 4 тыс человек, погибли два человека и еще двое получили ранения.
По данным следствия, боеприпасы на арсенале начали взрываться после диверсии, которую осуществили при помощи беспилотника неизвестные лица. В связи с этим следователь по особо важным делам СБУ запросил записи установленных в воинской части видеокамер, а после их получения обратился в суд с требованием наложить арест на сервер, где хранились данные, и видеорегистратор.
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"Следствие точно знает, что в Балаклее 23 марта 2017 года радиолокационными службами Украины зафиксирован беспилотный летательный аппарат, который двигался на низких высотах от границы с Россией, минуя физические препятствия, и долетел до места назначения – города Балаклея", — заявлял генеральный прокурор Юрий Луценко.
По словам Луценко, с этого беспилотника в сторону площадки открытого хранения №67 арсенала, на котором хранились ракеты в количестве более 700 штук, был осуществлен пуск первой управляемой ракеты. После пуска первой ракеты БПЛА осуществил маневрирование и выстрелил во второй раз. После этого беспилотник покинул военный склад и полетел в направлении РФ.
Кабмин выделил 45 млн грн на ликвидацию последствий пожара и взрывов в Балаклее. В 2008-09 годах тема складов в Балаклее активно педалировалась после трагедии в Лозовой: военные уверяли, что это самый большой арсенал в Европе, где хранятся боеприпасы. Местные чиновники требовали денег на утилизацию лишних снарядов.
По материалам открытых источников интернет