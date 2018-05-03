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    "Поднят весь личный состав". Полиция прокомментировала ситуацию в Балаклее

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    Взрывы на военной базе в Балаклее (36)

    (обновлено: )46413
    Полиция Харьковской области обеспечивает правопорядок в городе Балаклея. В связи с чрезвычайной ситуацией по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района.
    Ситуация в Балаклее
    Фото со страницы пресс-службы Нацполиции в Харькове

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. В результате пожара в Балаклее Харьковской области пострадавших нет. Об этом в четверг, 3 мая, сообщила пресс-служба Главного управления Национальной полиции в Харьковской области на своей странице в соцсети Facebook.

    Как отмечается, полиция Харьковской области обеспечивает правопорядок в городе Балаклея. В связи с чрезвычайной ситуацией по тревоге поднят весь личный состав полиции Балаклейского района.

    vk.com/publicc29112015
    Пожар на складе боеприпасов в Балаклее Харьковской области

    Пострадавших в результате происшествия нет. Нарушений инфраструктуры района не зафиксировано", — говорится в сообщении.

    Для обеспечения охраны порядка в Балаклее в круглосуточном режиме разработан расчет сил и средств.

    "Для перекрытия дорог задействованы силы местной полиции, расставлены блокпосты на подъезде к военному городку", — говорится в сообщении.

    Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.

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