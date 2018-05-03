Очевидец выложил кадры из Балаклеи, слышны крики людей

Автор сообщил, что первая запись сделана приблизительно в 14:00, а взрывы начались в 13:30-13:40.

На видео слышны панические возгласы местных жителей (см. первое видео), а также наблюдается активное движение автомобилей.

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Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.