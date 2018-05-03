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    Очевидец выложил кадры из Балаклеи, слышны крики людей

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    Взрывы на военной базе в Балаклее (37)

    (обновлено: )77351
    На канале Mr. CrazyTomas в Youtube выложены кадры из Балаклеи Харьковской области, где в четверг на военной базе произошли пожар и последовавшая серия взрывов.
    Ситуация на дорогах Балаклеи
    Mr. CrazyTomas/Youtube

    Автор сообщил, что первая запись сделана приблизительно в 14:00, а взрывы начались в 13:30-13:40.

    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев. Видео
    Мой Доктор/Youtube
    Взрывы в Балаклее: первые кадры с места событий и комментарии очевидцев

    На видео слышны панические возгласы местных жителей (см. первое видео), а также наблюдается активное движение автомобилей.

    Внимание! Кадры содержат нецензурную лексику и доступны по ссылке 1, ссылке 2 и ссылке 3.

    Ранее СМИ сообщили, что на складе боеприпасов в Балаклее произошел пожар, слышны взрывы. По данным пресс-службы Генштаба, пожар на складе боеприпасов в Харьковской области возник из-за возгорания сухой травы. При этом источник Минобороны сообщил РИА Новости, что пожар спровоцировал наезд пожарного танка на взрывное устройство.

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