В Одессе грузовик протаранил маршрутку, 11 пострадавших

ГУНП в Одесской области

КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Серьезное ДТП произошло в Одессе в понедельник утром на перекрестке улиц Корнюшина и Кордонной, сообщили в ГУНП в Одесской области.

Как уточняется, водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по ул. Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Mercedes, который направлялся по ул. Корнюшина.

ГУНП в Одесской области В Одессе грузовик протаранил маршрутку

В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек.

Ранее сообщалось, что в Луцке столкнулись два маршрутных такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.

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