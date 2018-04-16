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    В Одессе грузовик протаранил маршрутку, 11 пострадавших

    (обновлено: )15311
    Водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по ул. Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Mercedes, который направлялся по ул. Корнюшина.
    В Одессе грузовик протаранил маршрутку
    ГУНП в Одесской области

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Серьезное ДТП произошло в Одессе в понедельник утром на перекрестке улиц Корнюшина и Кордонной, сообщили в ГУНП в Одесской области.

    Как уточняется, водитель грузового автомобиля Mercedes, двигаясь по ул. Кордонной со стороны улицы Малиновского, не предоставил преимущество в движении автобусу Mercedes, который направлялся по ул. Корнюшина.

    ГУНП в Одесской области
    В Одессе грузовик протаранил маршрутку

    В результате столкновения за медицинской помощью обратились 11 человек.

    Ранее сообщалось, что в Луцке столкнулись два маршрутных такси. Вследствие ДТП травмированы одиннадцать пассажиров, двое из них в больнице.

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