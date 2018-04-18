В Индии грузовик рухнул с моста. Погибли более 20 человек, 30 - ранены

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере 20 человек погибли, не менее 30 получили ранения в результате падения с моста грузовика в центральном индийском штате Мадхья-Прадеш, передает телеканал NDTV.

Согласно его данным, инцидент произошел в ночь на среду примерно в 570 километрах от столицы штата города Бхопал. Погибшие и пострадавшие направлялись на свадьбу, которую справляли в одной из окрестных деревень. По предварительной версии, выехав на мост, водитель автомобиля не справился с управлением, после чего грузовик пробил ограждение и рухнул в одну из пересохших рек. При падении 15 пассажиров погибли мгновенно, сообщает телеканал.

Сейчас на месте аварии ведутся спасательные работы. В полиции не исключают, что число жертв может со временем возрасти, поскольку часть людей по-прежнему остаются зажатыми в рухнувшем грузовике. Ведется расследование случившегося.

Утром 17 апреля в Металлургическом районе Кривого Рога столкнулись легковое авто, маршрутка и автобус предприятия "Кривой Рог Арселлор Миттал". По последним данным, погибли 10 человек, еще более десятки людей пострадали.