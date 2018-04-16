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    Фотоленты

    Грузовик с костями протаранил маршрутку с пассажирами в Лисичанске

    (обновлено: )55821
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    vchaspik.ua
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    vchaspik.ua
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    vchaspik.ua
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    vchaspik.ua
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    vchaspik.ua
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    vchaspik.ua
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    vchaspik.ua
    В Лисичанске грузовик с костями врезался в маршрутку: семеро пострадавших
    vchaspik.ua

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    В Лисичанске около полудня 16 апреля на улице Гора Попова произошла авария. Грузовик "МАЗ" врезался в маршрутное такси "Центральный рынок — завод "РТИ".

    Во время происшествия пострадало семь человек — пассажиры мрашрутки. К месту аварии выехало шесть машин скорой медицинской помощи.

    Смотрите также: Подробности с места взрыва гранаты в киевском парке Киото

    Грузовик с прицепом ехал вниз по улице, не справился с управлением и ударил маршрутное такси, которое двигалось в сторону лисичанского центрального рынка.

    Грузовой автомобиль во время дорожно-транспортного происшествия перевернулся, и на дорогу высыпались кости — сырье, которое должны были доставить на "Лисичанский желатиновый завод". Маршрутное такси съехало с дороги и зависло над оврагом. Обе машины превратились в груду металла.  

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