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    В России при столкновении грузовиков пострадали 16 человек

    (обновлено: )6701
    В Ямало-Ненецком округе РФ произошло столкновение грузовиков, один из которых перевозил рабочих с вахты. Пострадавшие эвакуированы с места происшествия при помощи санавиации.
    Авария автобуса на Ямале
    Фото РЕН ТВ

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. По меньшей мере 16 человек пострадали при столкновении вахтового "Камаза" и грузовика в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

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    Авария, по данным ведомства, произошла около 13.30 по местному времени (11.30 по Киеву) на 77-м километре автодороги Новый Уренгой — Ямбург. Столкнулись вахтовый "Камаз" и грузовик МАЗ.

    "По предварительной информации, пострадали 16 человек, погибших нет. Все доставлены в больницу города Новый Уренгой каретами скорой помощи и вертолетом санавиации", — заявил собеседник агентства.

    Он не уточнил, сколько человек находилось в автобусе в момент аварии, пояснив, что в обоих машинах в общей сложности, как предполагается, было 16 человек.

    Ранее в турецкой провинции Чоурм рейсовый автобус, следовавший из Стамбула в Токат, врезался в припаркованный на обочине грузовик, перевозивший трубы. После этого автобус загорелся, погибли шесть человек.

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