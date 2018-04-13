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    Общество

    Названы сроки запуска движения грузовиков по мосту в Крым

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    По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, движение грузовых автомобилей по мосту с материковой части РФ в Крым планируется открыть осенью текущего года.
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    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Движение грузовых автомобилей по мосту с материковой части РФ в Крым планируется открыть осенью 2018 года, сообщил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

    Строительство Керченского моста
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    "В полном объеме откроется, как и планировалось, до конца 2018 года. Осенью 2018 года, скажем так, пойдут грузовики и полугрузовые автомобили", — сообщил Соколов журналистам в пятницу в кулуарах Красноярского экономического форума.

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    Ранее сообщалось, что Минтранс РФ рассматривает поэтапную схему организации движения через Керченский пролив, в мае движение откроют для легковых машин и автобусов.

    Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту изначально было запланировано на декабрь 2018 года. Однако строители заявили, что идут с опережением и планируют открыть движение по автомобильной части моста уже в мае.

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