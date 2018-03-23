В Харькове грузовик въехал в пять автомобилей

КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. ДТП с участием шести автомобилей произошло в пятницу возле авторынка "Лоск" в Харькове, пострадавших нет, сообщает патрульная полиция города.

По предварительной информации, водитель грузовика DAF нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновению с пятью автомобилями: Toyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК.

"По словам водителя DAF, во время движения грузовика отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", — сказано в сообщении.

На водителя грузовика составлен административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы, собранные патрульными, будут переданы на рассмотрение суда.

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