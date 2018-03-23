наверх
23.03.201822:19
Курсы валют НБУ
  • USD26.25- 0.03
  • EUR32.33+ 0.05
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Харькове грузовик въехал в пять автомобилей

    (обновлено: )34
    По предварительным данным, водитель грузовика DAF не учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновению с пятью автомобилями.
    На месте ДТп в Харькове с участием шести автомобилей
    facebook.com/kharkivpolice

    КИЕВ, 23 мар — РИА Новости Украина. ДТП с участием шести автомобилей произошло в пятницу возле авторынка "Лоск" в Харькове, пострадавших нет, сообщает патрульная полиция города.

    По предварительной информации, водитель грузовика DAF нe учел дорожной обстановки, не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновению с пятью автомобилями: Toyota Tundra, Renault Master, Mazda, ВАЗ 21061 и АЗЛК.

    "По словам водителя DAF, во время движения грузовика отказали тормоза. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобили получили механические повреждения", — сказано в сообщении.

    На водителя грузовика составлен административный протокол по ст. 124 (нарушение правил дорожного движения, приведшее к ДТП) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Материалы, собранные патрульными, будут переданы на рассмотрение суда.

    Ранее фура вылетела с дороги и снесла рекламный щит в Киеве.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Политолог Николай Давидюк. Архивное фото
    Надежда Савченко - снятие неприкосновенности и арест
    Подземное хранилище газа. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Дональд Трамп
    Отравление Скрипаля. Британия против России
    Президент РФ Владимир Путин
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире