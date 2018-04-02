Под Винницей микроавтобус врезался в грузовик: погибла женщина

КИЕВ, 2 апр — РИА Новости Украина. Дорожно-транспортное происшествие произошло на улице Немировское шоссе при въезде в Винницу.

"В результате столкновения автомобиля «IVECO» с припаркованным на обочине грузовиком погибла пассажирка микроавтобуса и травмировался его водитель. По предварительной информации, за рулем автомобиля «Ивеко» находился 32-летний житель Винницы. Двигаясь в направлении областного центра, водитель допустил столкновение с полуприцепом автомобиля «МАН», который стоял на обочине дороги", — сообщает подробности полиция области.

Полиция выясняет все обстоятельства ДТП, следователями назначен ряд экспертиз.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы.

Напомним, жуткое ДТП произошло в воскресенье в Мариуполе. Жертвами столкновения двух автомобилей стали трое мужчин, которые погибли на месте и женщина с 10-летним ребенком, оказавшиеся в больнице.