В Николаеве грузовик на переходе сбил женщину с ребенком

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости Украина. В пятницу, 6 апреля, на проспекте Мира в Николаеве грузовой автомобиль сбил женщину с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщает местное издание "Новости-N".

"Грузовик ехал по проспекту Мира со стороны ул. Строителей в направлении площади Победы. На пересечении с ул. Генерала Свиридова справа налево по ходу движения автомобиля по нерегулируемому пешеходному переходу переходили дорогу женщина с ребенком. Водитель грузовика не заметил их и зацепил, отчего пешеходы упали на асфальт", — говорится в сообщении.

На место происшествия была вызвана карета скорой помощи. Врачи, осмотрев пострадавших, не обнаружили травм, но предложили женщине и ребенку проехать в медучреждение для более детального обследования, однако они отказались.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, которые выясняют все обстоятельства инцидента.

Ранее сообщалось, что руководитель одного из подразделений Национального антикоррупционного бюро сбил пешехода. Происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.