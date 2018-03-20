В Луганской области локомотив снес грузовик. Фотофакт

Нацполиция

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В районе поселка Троицкое в Луганской области на железнодорожном переезде произошло столкновение автомобиля КамАЗ с прицепом с локомотивом пригородного сообщения Станица-Луганская – Лантратовка.

Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

По данным полиции, 38-летний водитель грузовика на железнодорожном переезде, который не оборудован шлагбаумом, но имеет световую и звуковую сигнализацию, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив.

Нацполиция В Луганской области локомотив снес грузовик

Нацполиция В Луганской области локомотив снес грузовик

Полиция выясняет, почему водитель грузовика на железнодорожном переезде не остановился на запрещающий сигнал светофора.

В результате аварии погибших и пострадавших нет.

Напомним, в Дарницком районе Киева в воскресенье столкнулись трамвай и грузовик.