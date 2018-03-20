наверх
20.03.201820:11
Курсы валют НБУ
  • USD26.35+ 0.08
  • EUR32.42- 0.01
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    В Луганской области локомотив снес грузовик. Фотофакт

    (обновлено: )60
    38-летний водитель грузовика на железнодорожном переезде, который не оборудован шлагбаумом, но имеет световую и звуковую сигнализацию, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути.
    В Луганской области локомотив снес грузовик
    Нацполиция

    КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. В районе поселка Троицкое в Луганской области на железнодорожном переезде  произошло столкновение автомобиля КамАЗ с прицепом с локомотивом пригородного сообщения Станица-Луганская – Лантратовка.

    Об этом сообщает региональное управление Нацполиции.

    По данным полиции, 38-летний водитель грузовика на железнодорожном переезде, который не оборудован шлагбаумом, но имеет световую и звуковую сигнализацию, проигнорировал красный сигнал светофора и выехал на пути, где в то время двигался локомотив.

    Нацполиция
    В Луганской области локомотив снес грузовик
    Нацполиция
    В Луганской области локомотив снес грузовик

    Полиция выясняет, почему водитель грузовика на железнодорожном переезде не остановился на запрещающий сигнал светофора.

    В результате аварии погибших и пострадавших нет.

    Напомним, в Дарницком районе Киева в воскресенье столкнулись трамвай и грузовик.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Презентация политической партии "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко"
    Савченко: что ждет героя Украины в Украине
    Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник
    Выборы президента РФ: результаты и реакция в мире
    Надежда Савченко прибыла на допрос в СБУ
    Дело Рубана: переговорщик или террорист?
    Государственный флаг Чешской республики
    Отравление Скрипаля. Британия против России