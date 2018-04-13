Грузовик провалился на мосту во Львовской области

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В селе Черхава Самборского района Львовской области грузовой автомобиль ЗИЛ выехал на деревянный пешеходный мост и провалился. Об этом сообщает "Самборская газета" в пятницу, 13 апреля.

"Под весом доски и шпалы начали проваливаться. В результате грузовик оказался в подвешенном состоянии, кузов – в воде. А мост стал непригодным для использования", – говорится в сообщении. Председатель Вильшаницкого сельсовета, которому подчиняется Черхава, Любовь Ковалик подтвердила в комментарии Захид.net информацию об аварии. По ее словам, этот мост – пешеходный, однако по нему ездят легковые автомобили.

"Это сельский мост, перекрытый досками. На него выехал чужой водитель, который не знал, что по нему нельзя ехать", – сказала она.

По словам Ковалик, в результате происшествия никто не пострадал. Она также отметила, что этот мост не является аварийным, и после ДТП его не перекрывали.

"Там есть полмоста еще, где люди могут ходить", – пояснила она.

Отмечается, что об инциденте не сообщили, ни в ГСЧС, ни в полицию. Водитель самостоятельно справился с разблокировкой грузовика.

Ранее сообщалось, что в Черкассах дотла сгорела фура.