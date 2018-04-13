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    Грузовик провалился на мосту во Львовской области

    (обновлено: )63
    Как отмечается, в результате инцидента грузовик оказался в подвешенном состоянии, кузов – в воде. А мост стал непригодным для использования.
    Во Львовской области грузовик провалился на мосту
    Фото: Самборская газета в Facebook

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. В селе Черхава Самборского района Львовской области грузовой автомобиль ЗИЛ выехал на деревянный пешеходный мост и провалился. Об этом сообщает "Самборская газета" в пятницу, 13 апреля.

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    "Под весом доски и шпалы начали проваливаться. В результате грузовик оказался в подвешенном состоянии, кузов – в воде. А мост стал непригодным для использования", – говорится в сообщении. Председатель Вильшаницкого сельсовета, которому подчиняется Черхава, Любовь Ковалик подтвердила в комментарии Захид.net информацию об аварии. По ее словам, этот мост – пешеходный, однако по нему ездят легковые автомобили.

    "Это сельский мост, перекрытый досками. На него выехал чужой водитель, который не знал, что по нему нельзя ехать", – сказала она.

    По словам Ковалик, в результате происшествия никто не пострадал. Она также отметила, что этот мост не является аварийным, и после ДТП его не перекрывали.

    "Там есть полмоста еще, где люди могут ходить", – пояснила она.

    Отмечается, что об инциденте не сообщили, ни в ГСЧС, ни в полицию. Водитель самостоятельно справился с разблокировкой грузовика.

    Ранее сообщалось, что в Черкассах дотла сгорела фура.

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