В Днепре фура с металлом снесла 12 авто на парковке, есть жертвы

Уже известно, что в аварии были повреждены 12 автомобилей.
"По предварительной информации, у водителя фуры отказали тормоза. В результате этого, она вылетела на парковку "АТБ" и по дороге задел около 12 авто. Водитель фуры сейчас в "скорой". Территорию оградили", — пишет "Информатор".
По последним данным, в ДТП погиб человек, еще трое ранены.
Вскоре после аварии были опубликованы видеокадры с места происшествия. На них видны последствия столкновения грузовика, груженного трубами, с машинами на парковке.
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Ранее сообщалось, что в апреле в городе Борзна Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку и вылетел в реку. Тогда погибли два человека.