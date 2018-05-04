В Днепре фура с металлом снесла 12 авто на парковке, есть жертвы

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. В Днепре около 10.00 в пятницу произошла масштабная авария на улице Космической: огромный грузовик, груженный металлом, снес парковку возле супермаркета "АТБ".

Уже известно, что в аварии были повреждены 12 автомобилей.

"По предварительной информации, у водителя фуры отказали тормоза. В результате этого, она вылетела на парковку "АТБ" и по дороге задел около 12 авто. Водитель фуры сейчас в "скорой". Территорию оградили", — пишет "Информатор".

По последним данным, в ДТП погиб человек, еще трое ранены.

dp.informator.ua В Днепре фура снесла 10 машин

Вскоре после аварии были опубликованы видеокадры с места происшествия. На них видны последствия столкновения грузовика, груженного трубами, с машинами на парковке.

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Ранее сообщалось, что в апреле в городе Борзна Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку и вылетел в реку. Тогда погибли два человека.