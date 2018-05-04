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    Происшествия

    В Днепре фура с металлом снесла 12 авто на парковке, есть жертвы

    (обновлено: )406203
    Грузовая машина, груженная металлом, из-за отказа тормозов вылетела на парковку перед супермаркетом "АТБ". Несущийся на скорости грузовик протаранил 12 машин.
    В Днепре фура снесла 10 машин
    Фото informator.ua

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    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. В Днепре около 10.00 в пятницу произошла масштабная авария на улице Космической: огромный грузовик, груженный металлом, снес парковку возле супермаркета "АТБ". 

    Уже известно, что в аварии были повреждены 12 автомобилей.

    "По предварительной информации, у водителя фуры отказали тормоза. В результате этого, она вылетела на парковку "АТБ" и по дороге задел около 12 авто. Водитель фуры сейчас в "скорой". Территорию оградили", — пишет "Информатор".

    По последним данным, в ДТП погиб человек, еще трое ранены.

    dp.informator.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин

    Вскоре после аварии были опубликованы видеокадры с места происшествия. На них видны последствия столкновения грузовика, груженного трубами, с машинами на парковке.

    Смотрите также: Месиво из автомобилей: грузовик с трубами врезался в парковку АТБ в Днепре

    Ранее сообщалось, что в апреле в городе Борзна Черниговской области грузовик сбил насмерть велосипедистку и вылетел в реку. Тогда погибли два человека.

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