Фото дня. Украину всколыхнуло ужасное ДТП в Днепре

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Грузовик протаранил в пятницу более десяти автомобилей в Днепре, один человек погиб и трое получили травмы, сообщили в управлении Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

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"В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Еще трое пострадавших, среди которых водитель грузовика 1956 года рождения…, направлены в больницу", — сообщается на сайте полиции.

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По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу на перекрестке. Предварительно установлено, что у грузовика DAF отказали тормоза и он въехал на стоянку возле супермаркета.

"Я был в магазине, когда у меня и еще одного мужчины сработали брелки сигнализации. Сразу вышли посмотреть, что происходит, и увидели этот ужас. Самое странное, что не слышал ничего, пока был в "АТБ". Первая мысль — есть ли пострадавшие, потому что машины были буквально всмятку, сверху еще и борд упал", — прокомментировал "Информатору" происходящее один из владельцев поврежденных автомобилей.