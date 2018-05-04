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    Фото дня. Украину всколыхнуло ужасное ДТП в Днепре

    (обновлено: )149402
    Авария произошла днем в Днепре: фура влетела на парковку возле супермаркета. По предварительным данным, у грузовика отказали тормоза. Погиб один человек, еще три пострадали.
    На месте ДТП в Днепре с участием фуры и более 10 авто, 4 мая 2018
    dp.informator.ua

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Грузовик протаранил в пятницу более десяти автомобилей в Днепре, один человек погиб и трое получили травмы, сообщили в управлении Национальной полиции Украины в Днепропетровской области.

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    "В результате дорожно-транспортного происшествия один человек погиб. Еще трое пострадавших, среди которых водитель грузовика 1956 года рождения…, направлены в больницу", — сообщается на сайте полиции.

    В Днепре фура снесла 10 машин
    dp.informator.ua
    Месиво из автомобилей: грузовик с трубами врезался в парковку АТБ в Днепре

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    По данным правоохранителей, авария произошла в пятницу на перекрестке. Предварительно установлено, что у грузовика DAF отказали тормоза и он въехал на стоянку возле супермаркета.

    "Я был в магазине, когда у меня и еще одного мужчины сработали брелки сигнализации. Сразу вышли посмотреть, что происходит, и увидели этот ужас. Самое странное, что не слышал ничего, пока был в "АТБ". Первая мысль — есть ли пострадавшие, потому что машины были буквально всмятку, сверху еще и борд упал", — прокомментировал "Информатору" происходящее один из владельцев поврежденных автомобилей.

    056.ua
    В Днепре фура снесла 10 машин

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