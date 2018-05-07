Очевидцы выложили кадры ДТП с "пьяным полицейским" возле Киева

"По словам очевидца Виктора, за рулем серебристого авто ехал пьяный сотрудник полиции", — пишет издание Информатор, разместившее видеокадры с места событий.

При этом патрульные сообщили, что слышали такие данные, но не проверяли. "Я не подходил, он в крови лежал, "скорая" им занималась", — добавил один из правоохранителей.

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Ранее сообщалось, что авария произошла между селами Высшее и Нижняя Дубечня возле Киева, машины ехали в противоположных направлениях.