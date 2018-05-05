Названа причина смерти подозреваемого в совершении ДТП в Кривом Роге

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Александр Волков, подозреваемый в совершении ДПТ в Кривом Роге, умер в СИЗО биологической смертью, признаков насилия нет. Об этом "Громадському радио" сообщил представитель заместителя министра юстиции Юрий Маслак.

Ранее СМИ сообщили, что в исправительном учреждении скончался водитель Mazda, которого подозревают в смертельном ДТП в Кривом Роге, в котором погибли 11 человек.

У мужчины диагностировали острую сердечную недостаточность, которая, вероятно, стала причиной смерти. Также врачи подтвердили, что в СИЗО Волков попал с раком легкостигмоидного отдела толстой кишки, а также канцероматозом брюшной полости.

Кроме того, в результате ДТП Волков имел несколько закрытых переломов ребер, закрытую травму головы и разрыв левого легкого, сообщил Маслак.

По его словам, о плохом самочувствии Волкова утром 5 мая сообщил его сокамерник.

"Утром 5 мая сокамерник Волкова сообщил старшему по корпусу, что заключенному Волкову стало плохо. По прибытии персонал обнаружил Волкова на его спальном месте без признаков жизнедеятельности. Имеющихся признаков насильственной смерти обнаружено не было. Немедленно вызвали реанимационную карету скорой помощи, с 10:40 до 11:10 медицинский персонал проводил реанимационные мероприятия, которые положительных результатов не дали", — рассказал Маслак.

В 11:10 врачи констатировали смерть Волкова, сказал он. Окончательную причину смерти Александра Волкова должны установить после вскрытия, уточнил Маслак.

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Резонансное ДТП произошло утром 17 апреля: в Кривом Роге столкнулись легковой автомобиль, маршрутный микроавтобус и автобус предприятия "Арселор Миттал Кривой Рог". Сначала сообщалось о восьми жертвах аварии, позже количество погибших достигло 11 человек.