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    Такси перевернулось несколько раз. В Киеве произошло смертельное ДТП

    (обновлено: )73103
    В результате столкновения погиб пассажир такси, еще пять человек с такси с различными травмами забрала скорая. В другом авто был один водитель, у него ушиб руки, от госпитализации отказался.
    В Киеве произошло смертельное ДТП
    "Эспрессо ТВ"

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На Большой окружной дороге в Святошинском районе Киева в субботу произошло смертельное ДТП с участием такси UBER, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

    Как рассказал один из участников инцидента, водитель черной Skoda, он двигался от Житомирского моста в направлении Кольцевой. Неожиданно от прилегающего выезда резко на разворот выехала такси Skoda. Не успев среагировать, водитель черной иномарки протаранил такси.

    "Эспрессо ТВ"
    В Киеве произошло смертельное ДТП

    После столкновения такси Skoda Fabia перевернулась несколько раз.

    В результате столкновения погиб пассажир такси, еще пять человек с такси с различными травмами забрала скорая. В другом авто был один водитель, у него ушиб руки, от госпитализации отказался.

    В такси, кроме водителя, находились еще 5 пассажиров, что запрещено Правилами дорожного движения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, полиция, медики.

    Напомним, в пятницу грузовик протаранил более десяти автомобилей в Днепре, один человек погиб и трое получили травмы.

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