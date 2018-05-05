Такси перевернулось несколько раз. В Киеве произошло смертельное ДТП

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. На Большой окружной дороге в Святошинском районе Киева в субботу произошло смертельное ДТП с участием такси UBER, сообщает сайт телеканала "Эспрессо ТВ".

Как рассказал один из участников инцидента, водитель черной Skoda, он двигался от Житомирского моста в направлении Кольцевой. Неожиданно от прилегающего выезда резко на разворот выехала такси Skoda. Не успев среагировать, водитель черной иномарки протаранил такси.

"Эспрессо ТВ" В Киеве произошло смертельное ДТП

После столкновения такси Skoda Fabia перевернулась несколько раз.

В результате столкновения погиб пассажир такси, еще пять человек с такси с различными травмами забрала скорая. В другом авто был один водитель, у него ушиб руки, от госпитализации отказался.

В такси, кроме водителя, находились еще 5 пассажиров, что запрещено Правилами дорожного движения. На месте происшествия работают следственно-оперативная группа, полиция, медики.

Напомним, в пятницу грузовик протаранил более десяти автомобилей в Днепре, один человек погиб и трое получили травмы.

Смотрите также: Жуткое ДТП в Днепре: в сети выложены новые кадры