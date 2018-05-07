Ненавистник денег и олигархов. Главное из "странного" интервью Порошенко

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

А может, президента подменили?

Президент Петр Порошенко не перестает удивлять украинцев своими громогласными, порой довольно странными, заявлениями. Впрочем, как известно, президент — оратор знатный, говорить и обещать умеет, как и уходить от ответов.

Перед поездкой в Германию Порошенко дал интервью немецкому Focus, в котором рассказал о своем отношении к деньгам и олигархам, высказался о церкви и миротворцах, и даже признался, ради кого он готов умереть, пишет "Укринформ".

Интервью президента вызвало бурную реакцию у пользователей сети. Некоторые гневно отмечали, что заявления Порошенко говорят о его абсолютном отрыве от реальности.

РИА Новости Украина приводит самые яркие отрывки из интервью президента.

Ради кого готов умереть

Порошенко заверил, что готов отдать жизнь за украинский народ, если это понадобится.

На просьбу журналиста дополнить предложение "Когда я сравниваю мою карьеру политика и предпринимателя" президент ответил:

"Я бы сказал, что делаю все возможное в бизнесе и гораздо больше — как политик, так как от этого зависит судьба великого народа… Если необходимо, я отдам за него даже свою жизнь".

О нелюбви к деньгам и олигархам

На просьбу журналиста продолжить фразу "Я люблю деньги, потому что…" Порошенко ответил, что "не любит деньги".

Более того, Порошенко заявил, что активно борется с олигархами в Украине.

"Я за последние четыре года показал, что ни один олигарх не может рассчитывать на привилегии. Наоборот меня атакуют олигархи, чьи СМИ распространяют фейковые новости обо мне", – отметил он.

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На вопрос, насколько трудно разрушать мощные олигархические круги в Украине, будучи самому олигархом, Порошенко заверил: "Здесь у меня нет никаких сдерживаний".

"Президент мира"

"Я – президент мира. Я мечтаю о мире. Мы прекрасно можем развивать свою страну, если бы не война. Мы потеряли 25% своего промышленного потенциала на Донбассе. 6% нашего ВВП тратим на военно-оборонную сферу. Со стороны России на нас распространено полное эмбарго. Доля РФ в украинском экспорте сократилась с 33% до 9%, теперь она состоит только из транзита газа и продукции энергетического комплекса", – заявил Порошенко.

На вопрос журналиста: "Вы закидываете России любые грехи. Некоторые считают, что таким образом вы пытаетесь отвлечь внимание от собственных просчетов. Каким, например, вы видите экономическое будущее Украины?" президент ответил, что гордится тем, как "удалось улучшить инвестиционный климат". Мол, действующая власть за четыре года достигла больше, чем за 25 лет до этого.

"Покажите мне еще страну, которой такое удалось в условиях войны!", – подчеркнул президент.

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О церкви

По словам президента, каждая страна должна иметь свою собственную церковь, однако "только Украина, Беларусь и Молдова не имеют такого права".

"Русская православная церковь действует по поручению России. Я надеюсь, что мое обращение к Варфоломею, константинопольскому патриарху, принесет положительный результат и даст нам право на собственную автокефальную церковь. Украинская церковь была создана 1000 лет назад в Константинополе. Мы просто возвращаемся к истокам", – заявил Порошенко.

По его словам, это "просто важно для нашей независимости".

О миротворцах

В очередной раз Порошенко заявил, что введение миротворческой миссии ООН на Донбасс — единственный выход в урегулировании конфликта, и выразил надежду на тесное сотрудничество с США и ЕС.

"В вопросе установления мира в Украине и восстановления ее территориальной целостности действительно нужен прорыв. Эту цель помогла бы выполнить миротворческая миссия, которая бы создала необходимую среду безопасности, чтобы способствовать проведению свободных и честных выборов на востоке Украины. И, пожалуйста, Россия, мы ничего неправильного от вас не требуем, но вернитесь к цивилизованному диалогу и отведите свои войска", – высказался президент.

При этом Порошенко добавил, что не ждет от президента РФ Владимира Путина каких-то предложение по Донбассу после инаугурации, так как российский лидер "постоянно обещает вещи, которые не выполняет".

О Javelin и Чемпионате мира по футболу

Комментируя вопрос относительно поставок в Украину американских ПТРК Javelin, глава государства подчеркнул, что Украина "абсолютно точно не нападет на Россию, но будет пользоваться любой возможностью для собственной защиты".

Кроме того, президент Украины считает, что желание России провести Чемпионат мира по футболу у себя этим летом не имеет ничего общего со спортом. По его мнению, это геополитика чистой воды.

"Это – чистый инструмент пропаганды, чтобы хоть немного отбелить запятнанную репутацию России. Это не имеет ничего общего со спортом. Это – вопрос геополитики", – сказал Порошенко.

Об антикоррупционном суде

Порошенко рассчитывает, что Антикоррупционный суд может появиться в Украине уже в мае, что ускорит получение Киевом очередного транша Международного валютного фонда (МВФ).

"Мы стремимся ускорить процесс создания независимого Антикоррупционного суда. Я совершенно уверен, что нам это удастся в первой половине года, возможно, еще в мае. И тогда мы получим следующий транш (МВФ. – Ред.)", – сообщил президент.

Мнение

Политэксперт Дмитрий Корнейчук с иронией отмечает, что заявление Порошенко о том, что он не любит деньги, сделало его день.

В этой связи эксперт напомнил, как Порошенко три года не мог остановить работу фабрики в Липецке, даже понимая, что это "хоронит" его политический рейтинг.

"Порошенко сделал мой день. Оказывается, он не любит деньги. Сразу вспомнилось, как из-за своей безумной алчности он три года не мог остановить работу фабрики в Липецке. Даже понимая, что это "хоронит" политический рейтинг. Деньги он, понимаешь, не любит…", — пишет Корнейчук у себя в Facebook.

По материалам из открытых источников интернет