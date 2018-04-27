Тренд дня: провальный рейтинг Порошенко

Оксана Максимова, РИА Новости Украина

Рейтинг действующего президента Украины Петра Порошенко упал до уровня 5,5 процентов, говорится в результатах социологического исследования группы "Рейтинг".

Рейтинг составлен по результатам опроса "Общественно-политические настроения населения: новые вызовы", проведенного в апреле 2018 года. Лидером рейтинга, как и месяцем ранее, осталась лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко — у нее 8,8%. По данным социологов "Рейтинга", второе место удерживает Анатолий Гриценко (6,6%), третье — глава фракции "Оппозиционного блока" Юрий Бойко (6%). Примечательно, что в пятерку лидеров попали лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук и шоумен Владимир Зеленский — у них обоих рейтинг выше, чем у Петра Порошенко. Вакарчук мог бы набрать 6%, Зеленский 5,8%.

Экономический эксперт Александр Гончаров в контексте нового рейтинга отметил, что для того, чтобы в Украине стать президентом, нужно быть не эффективным, а красноречивым.

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"По данным последнего социсследования группы "Рейтинг", Петр Порошенко даже не дотягивает до рейтингов потенциальных кандидатов в Президенты певца Святослава Вакарчука и шоумена Владимира Зеленского. Во второй тур президентской гонки однозначно проходит лидер опроса Юлия Тимошенко, и получается такая картина маслом, что сейчас она – это наше всё. Но, справедливости ради, заметил бы, что не она такая, а народ сегодня у нас такой – веселый и накаченный оружием, Гарварды и Оксфорды не заканчивал, а прошел школу во дворе микрорайона или глухого села", — прокомментировал Гончаров.

По мнению финансового обозревателя Александра Дубинского, с таким антирейтингом, как у Порошенко, ему уже не следует тратить деньги на выборы в 2019 году.

"Петр Алексеевич, хотел вам сделать маленький совет. С таким антирейтингом — не надо тратиться на выборы. Не пройдёте даже во второй тур. Лучше сэкономьте деньги для откупных по уголовным делам", — посоветовал Дубинский.

Политэксперт Елена Дьяченко акцентировала, что главной проблемой для страны является большое количество людей, которые не знают, за кого голосовать.

"Общая беда страны — не в том, что сейчас закулиса пытается технично и срочно впарить нам управляемых петрушек Зеленского и Вакарчука. А в 47% разочарованных и дезориентированных — тех, кто по-прежнему не пойдет на выборы или не знает за кого голосовать. Лидеры президентской гонки с 5-8% рейтингом — это значит, что ценой победы будут сотни голосов (а их не так сложно вбросить), а не миллионы", — пояснила Дьяченко.

В этом контексте эксперт подчеркнула, что с такой перспективой это опять расколотая страна и власть, которая никого не представляет, т.к. ее делегировало меньшинство, даже мизер. По ее мнению, это приговор политикам и приговор обществу.

Журналист Вячеслав Чечило сыронизировал, что конкуренция с Анатолием Гриценко во втором туре для Юлии Тимошенко является кошмарным сном.

"Второй тур "Тимошенко-Гриценко" — кошмарный сон Юлии Владимировны. Ну а то, что Зеленский обошел Порошенко, это очень смешно. Докерувався однотуровый", — считает журналист.

Экс-министр юстиции Елена Лукаш на фоне провальных рейтингов Порошенко в ироничной манере уточнила, что опытные и прозорливые чиновники, служащие и вояки, должны аккуратно слить начальство.

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"Слить так, чтобы "Титаник" не утащил за собой на дно. Ведь начальство растворится в тумане, а кому-то придётся отвечать. И никто не поможет. Никто не заступится. Факт. Поэтому пришло время вкусного, долгожданного и холодного блюда: Вспомним вечные рецепты? 1. Копируйте сомнительные документы. Документируйте и записывайте сомнительные действия и распоряжения. Скриньте мессенджеры. Материалы всегда пригодятся для сделки или даже для сделки со следствием", — написала Лукаш в Facebook.

Вторым пунктом в ее списке идет правило со всем соглашаться.

"Тщательно записывайте поручение и ничего не делайте быстро. Как говорят на Востоке: "Аллах не любит торопливых". 3. Формализм и ещё раз формализм. Начинайте просить письменные, а не устные указания/поручения… Вы сами знаете зачем. Их тоже тщательно сохраняйте. 4. Саботаж — ваше средство спасения: делайте свою работу плохо. Обвиняйте в этом кого угодно. Жалуйтесь что вам мешают выполнять работу. Все время просите о помощи", — назвала экс-министр.

При этом, как уверена Лукаш, следует чаще повторять фразу: "Мне надо подумать, посоветоваться".

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"6. Сконцентрироваться в ничегонеделании будет трудно. Тренируйтесь. 7. Походите на работу в разное время. На вопрос: "Где носило?", отвечайте грустно: "Вызвал детектив из НАБУ, и к сожалению, я не могу рассказать вам детали встречи. Но я им ничего не сказал". 8. Чтите нормы КЗОТ. Следите за здоровьем. Это важно в опасный для здоровья избирательный период. 9. Демонстрируйте доброжелательное непонимание вопроса, и вежливо прогнозируйте провал любого задания по независящим от вас причинам: враги республики, агенты Кремля, шатуны и предатели завалят любое задание", — назвала Лукаш.

Также она посоветовала чиновникам "сливать" данные в соцсети и средства массовой информации.

"Свет существенно усложнит ужин тараканов. 11. Демонстративно, но с грустью, обсуждайте электоральные рейтинги. Тихо, но твердо спрашивайте: "Кто знает, что будет дальше?" Это демотивирует начальника привлекать вас куда-либо. 12. Вздремните. Пообедайте. Посидите в соц.сетях. Помечтайте об отпуске. Что угодно, только чтоб не замараться об воняющего страхом начальника, отдающего незаконные приказы и распоряжения", — резюмировала экс-министр.