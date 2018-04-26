Порошенко рассказал, как Украина получит "ядерную независимость" от РФ

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Строительство хранилища ядерных отходов в Украине означает ядерную независимость от Российской Федерации.

Об этом президент Украины Петр Порошенко заявил во время совещания в 32-й годовщины Чернобыльской трагедии.

"За 26 лет нашей независимости Украина, мощная страна с ядерной энергетикой, была единственной в мире страной, которая не имели собственного хранилища хранения отработанного ядерного топлива. Кому это было выгодно — чтоб мы все время были на игле в Москвы… По 200 млн ежегодно мы платили. Оплачивали и сейчас платим. И никто не понимает, что строительство даже самого современного хранилища окупается за полтора-два года. С полноценным стартом реализации строительства хранилища наше государство получит еще одну, ядерную независимость от России " — сказал Порошенко.Ми вимушені були щороку сплачувати величезні кошти – близько 200 млн $ — державі-агресору за зберігання відпрацьованого ядерного палива з вітчизняних АЕС. Після побудови власного сховища Україна більше не залежатиме від РФ у цьому питанні pic.twitter.com/Ij60MQXSqq

— Петро Порошенко (@poroshenko) 26 апреля 2018 г.

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Ранее Порошенко заявил, что в декабре 2018 года запланировано введение в эксплуатацию нового конфайнмента над Чернобыльской атомной электростанцией.

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. После аварии над ним был построен саркофаг, который в последние годы постепенно разрушается. Чернобыльская станция должна превратиться в безопасную систему с помощью защитной оболочки "Укрытие" (конфайнмента), которая будет представлять собой сооружение в форме арки высотой 105 метров, длиной 150 метров и шириной 260 метров. Строительство объекта "Укрытие" планировалось завершить в 2015 году, однако из-за нехватки средств завершение работ было отложено до мая 2018 года.