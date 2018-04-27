Порошенко Великий, или Реквием по Украине

Платон Беседин, писатель, публицист – для РИА Новости Украина

Многие историки, философы полагают, что главная причина расхождений Запада и России, цивилизаций Западной и Русской – это религиозный вопрос. И началось все даже не с Великого раскола 1054 года, а раньше – со спора о филиокве (добавлении к "Символу веры" об исхождении Святого Духа не только от Бога-Отца, но и от Сына). Тогда Каролинги запустили реформы богослужения, григорианского пения и "Символа веры". Главным пропагандистом выступил английский монах Алкуин. Он разработал принцип, по которому папа римский должен был защищать веру, а император (Каролинг) – христианский мир. Таким образом, если ты выступал против императора, то автоматически шел против христианства. Обратное тоже было верно.

После долгих прений "Символ веры" больше не читался, а пелся и содержал в себе филиокве. Каролинги добились своей цели. Это раскололо Церковь, и многие на Востоке восприняли нововведение как неуважение к авторитету Отцов Церкви. Папа Лев III даже разместил на дверях базилики Святого Петра серебряные скрижали с оригинальным текстом "Символа веры". Как напоминание.

Дальше был Великий раскол, а перед ним папа Николай I постановил, что византийские императоры, не знающие латыни, не заслуживают своего титула – настоящий император римлян может быть только на Западе. Позднее, когда папские земли оказались под угрозой, понтифик Иоанн XII, прозванный Антихристом, обратился за помощью к германским лидерам. Отблагодарить их за помощь пришлось тем, что в 996 году на престол впервые вступил немецкий папа.

Стоит сказать и о великих церковных мистификациях. Например, о "Константиновом даре", датированном якобы 315 годом. Из этой фальшивки выходило, что вся власть над церковью даровалась императором Константином западным понтификам. В благодарность за исцеление от проказы. Пропало и письмо папы Адриана, где он не соглашался с Карлом Великим о включении филиокве в "Символ веры". Серебряные скрижали Льва III также исчезли с дверей базилики.

Читайте также: Молитва за Украину. Прихожане захваченных храмов УПЦ побывали на Святой Земле

Теперь к Украине

Независимость Киева от Москвы гарантировалась не столько территорией, сколько установлением своего языка и религии – двух основ любой нации. То, что происходило вокруг русского языка в Украине, привело к разделению по линии крови. За церковь также взялись, но действовали осторожнее.

В 1990 году на архиерейском соборе РПЦ Филарет стал митрополитом Киевским и всея Украины, а УПЦ получила широкую автономию. Уже с 1991 года началась борьба за отделение церкви, возглавляемой Филаретом. После РПЦ лишила украинского патриарха сана с убийственной формулировкой: "За диктат, шантаж, клятвопреступление и раскол". В ответ Филарет создал УПЦ КП. Его поддержал первый украинский президент Леонид Кравчук. В Киевском Патриархате он видел политическую силу, поддерживавшую его в курсе на независимость от Москвы.

А еще до того, как Филарет был избран патриархом УПЦ, он провел Всеукраинский православный собор, на котором объявил о слиянии его сторонников с Украинской автокефальной православной церковью в единую УПЦ КП. Но тогда главой ее назвали не Филарета, а племянника Петлюры, патриарха УАПЦ Мстислава (Скрипника), на тот момент проживавшего в США. Он вскоре почил, и Филарет возглавил новообразованную церковь.

Перед Евромайданом – в сентябре 2013 года – вышел документ "Обращение Церквей и религиозных организаций к украинскому народу". Подписавшие его просили Россию не мешать Украине быть частью европейского цивилизационного пространства, независимым государством в кругу свободных европейских народов. В качестве подписантов значились баптисты, евангелисты, лютеране, католики, но первой стояла подпись Филарета, а сразу за ним – подпись митрополита Владимира, возглавлявшего УПЦ МП.

После торжества Евромайдана за УПЦ Московского патриархата взялись всерьез. За три года она потеряла более 40 храмов – все они перешли в подчинение Киевского патриархата. Стоит напомнить и о двух законопроектах, подготовленных депутатами Верховной Рады, согласно которым УПЦ МП может быть запрещена, ее приходы конфискованы, а деятельность поставлена под контроль власти. Пока – после возмущения самих украинцев (было собрано более 350 тысяч подписей) – им не дали ход. Характерны и сугубо политические высказывания Филарета.

Все это преследует три цели. Первая – отрыв Украины от всего русского не только политически, но и цивилизационно. Вторая – интеграция в новое – западное – цивилизационное пространство. Третье – создание абсолютно иной идентичности.

И опять украинцы – заложники

Церковный вопрос в сегодняшней Украине – это, прежде всего, вопрос политический. И только. Вопрос, заложниками которого становятся миллионы людей, у которых забирают святое – их религию, веру.

Порошенко не Каролинг, хоть и воображает себя кем-то вроде Карла Великого, но механизмы он использует наработанные – те, которые подчиняют церковь государству и замыкают ее на его лидере. Пусть это и нарушает 35-ю статью Конституции. Создание же "Единой Поместной Православной Церкви", за которую так ратует Порошенко – это вопрос, в принципе нарушающий единый уклад Святой Церкви.

Более того, это прецедент для возможной организации любой группы, которая будет добиваться канонического статуса, что приведет к дроблению единой церкви. И печально, что Константинополь, понимая это, рассматривает данный вопрос. Ясно, что делается это под давлением Запада. Не впервые.

Тем лицемернее выглядит заявление Порошенко о том, что создание Единой Поместной Церкви "уберет внутренние конфликты". Наоборот! Абсурдно и мнение президента, что вероятное объединение позволит Украине вернуть Крым и Донбасс обратно. Как заявления о языке отпугнули людей Крыма и Донбасса от официального Киева, так и религиозный вопрос еще более укрепит их в своем выборе. Особенно после нового законопроекта Порошенко о гражданстве крымчан.

Для Украины подобные инициативы – это путь к смуте и еще большему расколу. Религиозный вопрос, коим озаботился президент, принесет выгоду Порошенко, но не стране, которой нужны не прожекты, основанные сугубо на личных амбициях, а реальные проекты по улучшению жизни. Играть же на чувствах верующих – значит подпитывать кровью войну.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.