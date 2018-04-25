Die Welt: Онищенко о коррупции Порошенко. Откровенно

Тимур Громов, РИА Новости Украина

После того как беглый нардеп Александр Онищенко обнародовал записи своих разговоров с президентом, коррупционный скандал вокруг Петра Порошенко оказался в центре внимания и европейской прессы. Крупнейшая немецкая газета Die Welt посвятила теме коррупции украинского президента несколько полос газеты на основе откровений украинского бизнесмена.

"Настоящие деньги делают в газовой отрасли", – говорит Александр Романович Онищенко. "Он сидит на низком удобном диване в роскошном номере отеля в Барселоне, расположенном на верхнем этаже с панорамным видом на город. Его временный "офис" стоит примерно 4000 евро в сутки, по информации на сайте отеля, но он получит скидку, ведь он надолго застрял в Барселоне. Он имеет постоянное разрешение на пребывание в Испании, а также подал заявление на получение политического убежища. Сейчас он не может вернуться в Украину. Президент Петр Порошенко, с которым они раньше вместе проворачивали различные дела, хочет засадить его за решетку, якобы за растрату 80 млн долларов", — говорится в статье Штефана Ауста и Хельмара Бюхеля.

"Украина выдала ордер на арест Онищенко и попросила европейские органы привести его в исполнение. Только они тянут время с задержанием украинского олигарха по желанию его бывшего друга. Поэтому на данный момент Онищенко избегает лишний раз пересекать границу. В интервью-разоблачении Welt am Sonntag он делает резкие выпады против украинского президента Порошенко, не щадя ни себя, ни его. Редко какой олигарх из постсоветских республик, имевший отношение к коррупционной системе, может говорить так откровенно", — продолжают журналисты немецкого издания.

"49-летний Онищенко многое пережил. Будучи с ранней юности другом братьев Кличко по Киевскому спортивному клубу, он с ними ни разу не выходил на ринг. Он стал советским солдатом и прошел обучение на немецком языке в ГРУ. После падения стены и краха Советского Союза он обратился в капитализм. Он по дешевке cкупал "Лады" в вестфальском Бад Ойенхаусене и перепродавал их в два с половиной раза дороже в Украине. Так все начиналось в 1991 году. Из нескольких б/у машин стало несколько сотен, а затем были уже колонны автовозов, загруженные новыми автомобилями. Его отец, бывший советский генерал, на тот момент занимавший высокий пост в Министерстве внутренних дел, защищал его от повсеместной мафии, которая активно развивалась в новой молодой Украине", — пишут авторы публикации.

Украинское фото Александр Онищенко. Архивное фото Видео

"За несколько лет я заработал сто миллионов марок", – говорит Онищенко так, словно имел дело с несколькими тысячами. "Затем настало время войти в сферу топлива и энергетики и из миллионов сделать миллиарды. Вначале он занимался перепродажей российского газа, потом появились собственные газовые месторождения с лицензиями. Так Александр Романович Онищенко стал олигархом по профессии. Одним из многих на диком Востоке. А также – депутатом с шапочным знакомством с Дональдом Трампом и тесными связями с российским руководством, забавными контактами со звездами и звездочками из шоу-бизнеса и политики", — говорится в статье.

"Онищенко, который практически свободно говорит по-немецки, в лучшие времена "стоил" 5 млрд долларов. Сегодня он все еще богат, но находится под большим давлением, поскольку является самым разыскиваемым человеком в Украине и государственным врагом номер один для Порошенко. Два года назад в Киеве выдали ордер на его арест. С тех пор, по мнению украинского правительства, он скрывается", — продолжают Штефан Ауст и Хельмар Бюшель.

"Я нахожусь в изгнании, – говорит Александр Онищенко. – Это все заговор украинского президента, так как, по его мнению, я недостаточно много денег платил в качестве взяток и находился в оппозиции к властям".

Бывший постсоветский "газовщик" написал книгу – это сенсационное криминальное чтиво о коррупции на 244 страницах, напомнили немецкие журналисты. Почему это произведение является столь опасным для своего автора: он утверждает, что в книге нет вымыслов. "Президенты в независимой Украине были и есть коррумпированными, – так вкратце Онищенко описывает содержание своей книги. – Я знаю. Я им всем платил".

"Антикоррупционные расследования, ордера на арест, обвинения в государственной измене – это попытки заставить его замолчать. Но он все равно планирует назвать все имена и опубликовать доказательства онлайн. Олигарх имеет целый ряд записей разговоров с президентом деликатного содержания, которые он тайно записал и планирует выложить в Интернете. Онищенко был одним из приближенных к президенту Украины Порошенко, пока не впал в немилость. Его задача: взяточничество. В интервью он сообщает о коррупции, жадности и власти в его стране", — пишут Штефан Ауст и Хельмар Бюшель.

На вопрос: "сколько денег нужно иметь, чтобы считаться олигархом в Украине?" Онищенко ответил так: "Примерно миллиард долларов, минимум 700-800 миллионов. Деньги сами по себе ничего не значат в Украине, если нет власти и влияния. Для этого необходимо иметь несколько человек в парламенте, которые будут защищать ваш бизнес. Только так у нас можно играть на самом верху".

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Самым богатым олигархом в Украине Онищенко считает Рината Ахметова: "(Ахметов) Бывший боксер, как и я. Он зарабатывает свои деньги на угле и электричестве. Раньше у него было 30 млрд, но с тех пор, как он вынужден платить взятки правительству, чтобы не оказаться в изгнании, его состояние сильно уменьшилось".

"Я деньги не накапливал, а всегда их реинвестировал, например, в газовую добычу, а ежегодная прибыль составляла 30-60 млн долларов, не больше. Когда я покинул Украину, они у меня все отобрали. Но, конечно, у меня есть немного денег. Не так много, но мне хватает", — рассказал Онищенко немецким журналистам, комментируя слухи о том, что в лучшие времена его состояние оценивалось в 5 млрд.

"2002 году я вошел в газовый бизнес. Я покупал газ в Туркменистане и продавал в Украине. Я был самым большим продавцом номер один на рынке. Ты платишь правительству, к примеру, 20 млн долларов за лицензию на торговлю газом. Я получал скидку от рыночной стоимости при покупке. На этом я зарабатывал. Цены были хорошими. Я немного играл: покупал газ летом, хранил и перепродавал зимой. При этом я зарабатывал от 50 до 70%. Это были хорошие деньги. И из-за этого начались проблемы", — поделился своими воспоминаниями беглый украинский нардеп.

"Сценарий был аналогичный нынешнему. Это был 2006 год. Налоговая открыла против меня уголовное дело. Я должен был заплатить – либо покинуть страну. Постоянная смена правительства – проблема для бизнесменов в Украине. Новые власть имущие посылают своих шестерок к богатым людям для сбора денег. Я решил, что в этот раз они хотят слишком много, и предпочел уйти и подождать", — рассказал Онищенко.

"Это было, когда Виктор Янукович стал премьер-министром. Он назначил на место начальника налоговой своего человека. Этот кадр в первую очередь посмотрел, сколько и от кого он сможет получить. На тот момент у меня не было никакой протекции, никого, кто мог бы политически защитить меня от Януковича. Поэтому его люди хотели меня заполучить, и я решил уйти. Я заказал ранний вылет в Мюнхен на 6 или 7 утра, а в 8 уже около ста человек было в моем офисе (Смеется). Я прибыл в Германию, инвестировал свои деньги в конный двор и начал готовиться к Олимпийским играм в Пекине", — продолжил украинский предприниматель.

"Я жил в небольшой деревне в Германии. Но люди из украинского правительства постоянно пытались со мной связаться и договориться. У меня была семья, жена и дети. Они жили там. Поэтому я вел переговоры с правительством. Сначала они хотели 20 миллионов, потом 10, 5, в конечном итоге я вернулся назад за два миллиона перед выборами. Они сказали: "Давай два миллиона, чтобы мы могли провести предвыборную кампанию, и вопрос будет закрыт". И тогда я вернулся в Киев", — вспоминает Онищенко.

В 2010 году, когда Виктор Янукович из премьер-министра стал президентом, "его потребность в деньгах возросла" – продолжил свой рассказ беглый нардеп. "В Донецке было офисное здание, откуда старший сын Януковича Александр контролировал все крупные предприятия в Украине для своего отца. Он пытался заполучить 50% от всего. В 2012 году он начал также требовать доли компаний, хотя раньше речь шла только о деньгах, а потом нужно было переписывать и доли. После этого бизнесмены в Украине начали поддерживать революцию – Виталий Кличко, спонсор Кличко Дмитрий Фирташ и другие", — рассказал немецким журналистам украинский предприниматель.

"Вначале он хотел 50%, но потом все больше. Мы, бизнесмены, видели, что его аппетиты были непомерны, и переживали, что можем полностью утратить наш бизнес. Люди Януковича стали чересчур жадными. Они приходили к средним и мелким предпринимателям: владельцам небольших кафе, ресторанов и т. д. Потом было противостояние олигархов, когда у них потребовали отдать доли в своих предприятиях. Тогда олигархи договорились свергнуть Януковича", — рассказал Онищенко.

На уточняющий вопрос журналистов немецкого издания о том, что "кровавые беспорядки в Киеве в ноябре 2013, Евромайдан, были не восстанием народа, а путчем олигархов", Онищенко ответил утвердительно: "Да, при поддержке американцев". Свою же роль во время Майдана украинский предприниматель описал так: "лично я поддерживал Виталия Кличко. Я его знаю давно. Мы раньше вместе занимались боксом в армейском спортклубе".

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Но Кличко не стал президентом. "Нет, Виталий боксер, а Порошенко умеет лучше говорить. Американцы хотели видеть его на посту, и наши олигархи в конечном итоге тоже. Потом была сделка, заключенная в Вене. Кличко отказался от 50% дохода, причитающегося президенту, потом Порошенко вдруг захотел получить 15 миллионов долларов от Виталия на свою предвыборную кампанию. Когда Виталий отказался, Порошенко прекратил совместное сотрудничество", — рассказал Онищенко.

И все же Онищенко начал работать на Порошенко, говорится в статье "Да. Я был вынужден. Я пытался спасти свой бизнес. Я вначале думал, что быть хуже, чем с Януковичем, не может. Это было заблуждение. Порошенко хочет не одну только половину, он хочет получить все. У меня была с ним договоренность: оставь в покое меня и мой бизнес, позволь зарабатывать деньги, тогда я открыто и легально буду поддерживать твою политику", — продолжил свой рассказ украинский предприниматель.

Facebook Александра Онищенко Александр Онищенко в кабинете президента

"Как только он (Порошенко) достаточно крепко сел в седло, то потребовал, чтобы я скупал по дешевке газовые предприятия олигархов, которых он перед этим выжил из страны фиктивными уголовными делами. Я инвестировал практически все свои деньги, выполняя его задания. Как только я собрал все газовые компании под одной крышей, Порошенко решил от меня избавиться и изгнать из страны. Это была новая бизнес-модель Порошенко. Он уже не хотел покупать предприятия, а хотел получать мзду за крышевание. Угрожать олигархам фиктивными уголовными делами для него было намного проще и создавало меньше работы", — рассказал Онищенко.

По словам беглого украинского нардепа для Порошенко он скупил три газовые фирмы. "Три газовые фирмы. Деньги за них, примерно 30 миллионов долларов США, я заплатил их сбежавшим владельцам через сеть офшорных счетов за границей. Я постоянно покупал голоса депутатов, чтобы обеспечивать поддержку власти Порошенко", — продолжил свою историю Онищенко, рассказывая о том, в какие еще махинации президента он был вовлечен.

УНИАН Петр Порошенко. Архивное фото

"Когда принимался бюджет, пришлось купить голоса целой партии. Очень щекотливым моментом стало назначение генеральным прокурором Юрия Луценко через парламент. Несмотря на то, что он был человеком, близким к Порошенко, он не имел соответствующего юридического образования. Он инженер-электротехник. Для того, чтобы занимать должность генерального прокурора, требовалось пройти экзамен по юриспруденции, что было закреплено в законе. По заказу Порошенко я отвечал за то, чтобы были внесены соответствующие изменения в закон, позволяющие человеку без высшего юридического образования занять должность генерального прокурора. Это сработало. В мае 2016 года Луценко был назначен генеральным прокурором", — вспоминает Онищенко, добавив, что в целом сумма взяток, которые он заплатил депутатам за это решение, составила примерно 2,5 миллиона долларов.

Поделился украинский предприниматель и секретом того, откуда Порошенко берет столько денег: "Секрет успеха – это личный генеральный прокурор. Генеральный прокурор возбуждает сфальсифицированные уголовные дела против фирмы или ее владельца. Уголовные дела предусматривают задержание, вынесение обвинительного приговора посредством купленных судей, что грозит олигарху многолетним тюремным заключением. Потом посредник от Порошенко говорит, например, Ринату Ахметову, богатейшему человеку в Украине: "Дай нам 200 миллионов долларов, а мы позаботимся о том, чтобы твоя проблема исчезла". Бизнес-модель Порошенко сейчас – это просто рэкет. Как в мафии, только на правительственном уровне и с большим размахом".

По словам Онищенко, предавая огласке дальнейшие разоблачения, он заметно рискует: "Жизни без риска не существует. Как профессиональный наездник я привык смотреть смерти в глаза. Порошенко слишком труслив, чтобы решиться на убийство своих противников. По крайней мере, я на это очень надеюсь. Кроме того, он очень религиозный человек, верующий христианин. У него даже есть собственная часовня при доме. И он, скорее всего, знает пятую заповедь – не убий".

"Для западного читателя это может показаться чем-то невероятным и неправдоподобным, но как только кто-либо приходит к власти в Украине, то этот человек сразу становится настолько коррумпированным, что в это трудно поверить. Я не знаю, почему так происходит. Возможно, на вершине власти люди дышат другим воздухом", — рассказал беглый украинский нардеп.

"Порошенко должен уйти, и мы должны выстроить четкие правила игры. В каждой стране, в каждой компании должны придерживаться обозначенных правил. Даже его коррумпированный предшественник Янукович придерживался установленных порядков. Самое плохое, когда отсутствуют какие-либо правила поведения, как это происходит сейчас. Ты не знаешь, как должен себя вести. Порошенко хочет сломить всех предпринимателей. Если же все, кроме него и его соратников, не будут иметь достаточно средств, то никто больше не сможет финансировать оппозицию, а также сформировать и выставить сильного кандидата от оппозиции. Порошенко хочет установить полный контроль", — полагает Онищенко.

Полный текст интервью Онищенко читайте здесь.