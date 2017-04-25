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    Аналитика и комментарии

    Пленки Онищенко: добро, зло или так себе

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    Онищенко: новая партия компромата (353)

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    Реальное расследование коррупции с использованием "пленок Онищенко" – шанс для Украины вылезти из болота, отмечают эксперты. Однако публикация новых порций политического компромата не вызвала резонанса в стране.
    Александр Онищенко. Архивное фото
    УНИАН

    Евгений Стримов, РИА Новости Украина

    "Пленок Онищенко" становится больше: беглый народный депутат Александр Онищенко продолжает публиковать аудиозаписи – по его утверждению, разговоры с якобы политиками из правящей парламентской коалиции. В беседах речь идет о коррупции на высшем уровне – вплоть до причастности к ней президента Петра Порошенко.

    ОПЗ и "накат" на олигархов

    Александр Онищенко уехал из Украины в 2016-м году, против него открыто уголовное производство. Генеральная прокуратура подозревает его как организатора коррупционных схем по перепродаже газа, добивается экстрадиции политика в Украину.

    Первая порция "пленок Онищенко" появилась в декабре 2016 года: в них, как утверждает "автор", он общается с депутатом Олесем Довгим, который якобы прилетал к беглому нардепу как переговорщик со стороны украинского президента. Записи публикует интернет-издание "Страна.ua".

    Руслан Бортник
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Пленки Онищенко. Все ждут записей с Порошенко - Бортник

    Вторая серия записей Онищенко – якобы серия его разговоров с экс-депутатом от "Народного фронта" Николаем Мартыненко, которого считают близким к экс-премьеру и лидеру "НФ" Арсению Яценюку. Мартыненко, по заявлениям Онищенко, тоже выступил в качестве посредника от Порошенко.

    По информации "Страны.ua", Онищенко и Мартыненко встречались в отеле в Испании, наметили план действий, но потом договоренности оказались сорваны, и Онищенко обнародовал записи тех бесед.

    Беглый депутат сообщает, что говорили о коррупционных схемы Порошенко и его окружения, обсуждали, что Онищенко поставили задачу забрать нефтегазовый бизнес у олигарха Рината Ахметова. Кроме этого, рассказывается об эпизоде, когда Порошенко якобы попросил у олигарха "откупные" за то, чтобы его бизнес оставили в покое.

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    Также на записях шла речь о "схемах" на Одесском припортовом заводе.

    НАБУ против Онищенко

    Позднее сам Онищенко заявил, что планирует опубликовать новую порцию записей после пресс-конференции Порошенко: экс-депутат надеется, что журналисты спросят президента о существовании пленок. В случае, если глава государства даст отрицательный ответ, Онищенко намерен обнародовать аудиофайлы.

    Кроме этого экс-народный депутат заявил, что на пленках – "интересная" информация: свидетельства подкупа депутатов ВР и данные по "отжиму" бизнеса с привлечением ГПУ.

    Впрочем, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник фактически уличил Онищенко во лжи: по словам Сытника, содержание заявлений депутата и аудиозаписей не совпадает: "Говорил об одном, записи дал о другом".

    По словам главы НАБУ, обнародованные записи были сделаны после основных арестов по газовому делу, в котором Онищенко проходит как главный фигурант, а не до начала расследования.

    "Все записи были сделаны после того, как его группу задержали. Какая в этих записях политика, я, честно говоря, не понимаю", — сказал Сытник в интервью одному из украинских СМИ.

    Он также добавил, что у НАБУ есть производство по заявлениям Онищенко, но "они так и остались голословными".

    Шанс вылезти из болота

    В обществе же новые записи от Александра Онищенко не вызвали большого резонанса – и напрасно, уверен политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко
    канал "Радио Свобода Украина" в YouTube
    Задержание детективами НАБУ соратника Яценюка Николая Мартыненко

    По его мнению, аудиофайлы должны были бы стать ключевым объектом расследования для Национального антикоррупционного бюро, для генеральной прокуратуры, "потому что там речь идет о президенте, а НАБУ не может возбуждать дела в отношении президента, – только генеральная прокуратура и генеральный прокурор, которого назначает президент".

    "В любом случае, в этих пленках Онищенко идет речь о том, что какие-то люди, голоса которых очень похожи на Мартыненко и Онищенко, утверждают, что президент причастен к самой высокой коррупции, к разрушению бизнеса и Ахметова, и Мартыненко, ко многим коррупционным бизнес-схемам. Это сегодня должно стать ключевой задачей для расследования работы всей правоохранительной системы", – заявил эксперт.

    Если же мы перестанем реагировать на подобные вещи, то "никогда из этого болота не выберемся", считает политолог: "любая борьба с коррупцией будет восприниматься исключительно как демагогия и декорирование коррупции, как использование антикоррупционной технологии и риторики для банальной подковерной борьбы за власть".

    "Я думаю, что новые пленки Онищенко, они более жесткие, чем то, что обнародовалось дальше, и на них мы сегодня должны сконцентрироваться", – сказал Бортник.

    Петр Порошенко и Александр Онищенко
    В коллаже использован материал официальных сайтов политиков
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    Народу не до того

    Записи беглого народного депутата не стали политической бомбой в Украине, и причин тому – несколько. В первую очередь, Онищенко, мягко говоря, не самая известная фигура в политике, и многие украинцы попросту не знали, кто это, почему должны ему верить.

    Второй фактор: как утверждает ряд политических экспертов, тему "пленок Онищенко" тщательно "минусуют" в администрации президента, то есть не дают ей широкого распространения, перебивают в информационном пространстве другими темами.

    И третья причина: украинцы уже настолько привыкли к коррупции в высших чинах власти, что удивить их этим почти невозможно. Власть и народ живут фактически в разных измерениях, заняты разными делами и заботами. С такой точки зрения публикация записей Онищенко выглядит элементом властных разборок, вникать в которые большинству украинцев неинтересно или просто некогда.

    А значит и следующие "серии" записей Онищенко пройдут если не незамеченными, то не вызовут эффекта разорвавшейся бомбы. Хотя в Украине, как мы знаем, возможно все.

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