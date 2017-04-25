Пленки Онищенко: добро, зло или так себе

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

"Пленок Онищенко" становится больше: беглый народный депутат Александр Онищенко продолжает публиковать аудиозаписи – по его утверждению, разговоры с якобы политиками из правящей парламентской коалиции. В беседах речь идет о коррупции на высшем уровне – вплоть до причастности к ней президента Петра Порошенко.

ОПЗ и "накат" на олигархов

Александр Онищенко уехал из Украины в 2016-м году, против него открыто уголовное производство. Генеральная прокуратура подозревает его как организатора коррупционных схем по перепродаже газа, добивается экстрадиции политика в Украину.

Первая порция "пленок Онищенко" появилась в декабре 2016 года: в них, как утверждает "автор", он общается с депутатом Олесем Довгим, который якобы прилетал к беглому нардепу как переговорщик со стороны украинского президента. Записи публикует интернет-издание "Страна.ua".

Вторая серия записей Онищенко – якобы серия его разговоров с экс-депутатом от "Народного фронта" Николаем Мартыненко, которого считают близким к экс-премьеру и лидеру "НФ" Арсению Яценюку. Мартыненко, по заявлениям Онищенко, тоже выступил в качестве посредника от Порошенко.

По информации "Страны.ua", Онищенко и Мартыненко встречались в отеле в Испании, наметили план действий, но потом договоренности оказались сорваны, и Онищенко обнародовал записи тех бесед.

Беглый депутат сообщает, что говорили о коррупционных схемы Порошенко и его окружения, обсуждали, что Онищенко поставили задачу забрать нефтегазовый бизнес у олигарха Рината Ахметова. Кроме этого, рассказывается об эпизоде, когда Порошенко якобы попросил у олигарха "откупные" за то, чтобы его бизнес оставили в покое.

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Также на записях шла речь о "схемах" на Одесском припортовом заводе.

НАБУ против Онищенко

Позднее сам Онищенко заявил, что планирует опубликовать новую порцию записей после пресс-конференции Порошенко: экс-депутат надеется, что журналисты спросят президента о существовании пленок. В случае, если глава государства даст отрицательный ответ, Онищенко намерен обнародовать аудиофайлы.

Кроме этого экс-народный депутат заявил, что на пленках – "интересная" информация: свидетельства подкупа депутатов ВР и данные по "отжиму" бизнеса с привлечением ГПУ.

Впрочем, директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник фактически уличил Онищенко во лжи: по словам Сытника, содержание заявлений депутата и аудиозаписей не совпадает: "Говорил об одном, записи дал о другом".

По словам главы НАБУ, обнародованные записи были сделаны после основных арестов по газовому делу, в котором Онищенко проходит как главный фигурант, а не до начала расследования.

"Все записи были сделаны после того, как его группу задержали. Какая в этих записях политика, я, честно говоря, не понимаю", — сказал Сытник в интервью одному из украинских СМИ.

Он также добавил, что у НАБУ есть производство по заявлениям Онищенко, но "они так и остались голословными".

Шанс вылезти из болота

В обществе же новые записи от Александра Онищенко не вызвали большого резонанса – и напрасно, уверен политолог, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

По его мнению, аудиофайлы должны были бы стать ключевым объектом расследования для Национального антикоррупционного бюро, для генеральной прокуратуры, "потому что там речь идет о президенте, а НАБУ не может возбуждать дела в отношении президента, – только генеральная прокуратура и генеральный прокурор, которого назначает президент".

"В любом случае, в этих пленках Онищенко идет речь о том, что какие-то люди, голоса которых очень похожи на Мартыненко и Онищенко, утверждают, что президент причастен к самой высокой коррупции, к разрушению бизнеса и Ахметова, и Мартыненко, ко многим коррупционным бизнес-схемам. Это сегодня должно стать ключевой задачей для расследования работы всей правоохранительной системы", – заявил эксперт.

Если же мы перестанем реагировать на подобные вещи, то "никогда из этого болота не выберемся", считает политолог: "любая борьба с коррупцией будет восприниматься исключительно как демагогия и декорирование коррупции, как использование антикоррупционной технологии и риторики для банальной подковерной борьбы за власть".

"Я думаю, что новые пленки Онищенко, они более жесткие, чем то, что обнародовалось дальше, и на них мы сегодня должны сконцентрироваться", – сказал Бортник.

Народу не до того

Записи беглого народного депутата не стали политической бомбой в Украине, и причин тому – несколько. В первую очередь, Онищенко, мягко говоря, не самая известная фигура в политике, и многие украинцы попросту не знали, кто это, почему должны ему верить.

Второй фактор: как утверждает ряд политических экспертов, тему "пленок Онищенко" тщательно "минусуют" в администрации президента, то есть не дают ей широкого распространения, перебивают в информационном пространстве другими темами.

И третья причина: украинцы уже настолько привыкли к коррупции в высших чинах власти, что удивить их этим почти невозможно. Власть и народ живут фактически в разных измерениях, заняты разными делами и заботами. С такой точки зрения публикация записей Онищенко выглядит элементом властных разборок, вникать в которые большинству украинцев неинтересно или просто некогда.

А значит и следующие "серии" записей Онищенко пройдут если не незамеченными, то не вызовут эффекта разорвавшейся бомбы. Хотя в Украине, как мы знаем, возможно все.