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    В Черногории задержали украинку, причастную к "газовым схемам" Онищенко

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    Онищенко: новая партия компромата (350)

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    По данным Специализированной антикоррупционной прокуратуры, гражданка Украины, которая подозревается в причастности к "газовым схемам" Александра Онищенко, выехала из страны в минувшем году.
    Специализированная антикоррупционная прокуратура
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. В Черногории задержана гражданка Украины, которая подозревается в причастности к "газовым схемам" народного депутата Александра Онищенко, готовится экстрадиция, сообщает пресс-служба Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

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    "Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщает, что 7 апреля 2017 года в аэропорту города Подгорица властью Черногории по ориентировке Департамента Интерпола и Европола задержана гражданка Украины Мусиенко И.Н., которая подозревается в участии в так называемой "газовой схеме" депутата Онищенко, в частности, в совершении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных ч.1 ст.255; ч.4 ст.28, ч.5 ст.191; ч.4 ст.28, ч.2 ст.205; ч.4 ст.28, ч.3 ст.209 УК Украины", — говорится в сообщении САП в Facebook.

    В прокуратуре уточнили, что Мусиенко покинула территорию Украины в минувшем году, когда начались первые задержания участников "газовых схем". Также в минувшем году ей было сообщено о подозрении, после чего она была объявлена в розыск.

    Напомним, Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня минувшего года Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн.

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    Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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