Пленки Онищенко. Обнародована запись разговора с Мартыненко

Запись в двух фрагментах выложило издание "Страна".

На первом из них (см. выше) Николай Мартыненко, как отмечает издание, подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом".

"Вот они (бизнесмен Константин Григоришин — Ред) похожи с Петей. Вот он типа не причем. Петя с Григоришиным решили раздерибанить всю энергетику. У Рината (бизнесмен Ринат Ахметов — Ред.) отжали, у того отжали, у того отжали, а я у них лег поперек горла", — говорит человек, голос которого похож на Мартыненко.

Во другом фрагменте (см. ниже) он описывает, как люди Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — зарабатывали на Одесском припортовом заводе.

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что Мартыненко задержан за растрату 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". По его словам, с 2013 по 2016 годы преступная организация в составе должностных лиц "ВостГОКа", компании Steuermann Investitions und Handelsgesellschaft mbH, а также группа лиц, имевших контроль над указанными предприятиями, в том числе Мартыненко, совершили растрату средств путем неправомерного заключения и дальнейшего выполнения контракта купли-продажи уранового концентрата для ГП через австрийскую компанию-посредника Steuermann".

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Начальник отдела по работе с общественностью и СМИ НАБУ Оксана Митницкая сообщила о вручении подозрения Мартыненко, решается вопрос об избрании меры пресечения. Соответствующее ходатайство будет подано в суд утром 21 апреля. Она также сообщила, что Мартыненко пробудет до утра в СИЗО. В каком, не уточнила.

Ранее Верховная Рада досрочно лишила полномочий депутата от фракции "Народный фронт" Мартыненко. Перед этим он заявил о сложении депутатских полномочий в связи с информационной кампанией против него. СМИ называют его одним из спонсоров партии "Народный фронт". Ряд депутатов требовали от Мартыненко сложить депутатский мандат, указывая на то, что против него в Швейцарии и Чехии якобы заведены уголовные дела о коррупции.

Сам Мартыненко считает, что директор НАБУ Артем Сытник сфальсифицировал против него обвинения.