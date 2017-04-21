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    Мартыненко подтвердил встречу с Онищенко в Испании - журналист

    Тема:

    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко (19)

    (обновлено: )12210
    Бывший народный депутат Николай Мартыненко заявил в ходе заседания суда, что встретился с Александром Онищенко в Испании "случайно". На суде присутствуют также Пинзеник, Тетерук и Логвинский.
    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Бывший депутат Верховной Рады Николай Мартыненко подтвердил встречу с нардепом Александром Онищенко в Испании, сообщает журналист Кристина Бердинских.

    Избрание меры пресечения бывшему депутату Рады Николаю Мартыненко
    Украинское фото
    Избрание меры пресечения Мартыненко: кадры из суда

    "Мартыненко подтвердил встречу с Онищенко в Испании, говорит, случайно встретились", — написала она в своем микроблоге в Twitter.

    Заявление Мартыненко было сделано в ходе заседания Соломенского районного суда Киева, который в настоящее время рассматривает ходатайство прокуратуры об избрании ему меры пресечения. Заседание началось почти с четырехчасовым опозданием. На нем присутствуют также адвокаты Мартыненко, прокуроры, ряд депутатов Рады от фракции "Народного фронта", среди которых Павел Пинзеник, Андрей Тетерук, Георгий Логвинский, и министров правительства, которые намерены взять экс-депутата на поруки.

    Накануне в интернете появилась третья запись покинувшего Украину депутата Александра Онищенко. Утверждалось, что нардеп разговаривает с Мартыненко. На первом из фрагментов записи человек, голос которого похож на Мартыненко, подтверждает, что Порошенко прислал к нему НАБУ с обысками после того, как он рассказал президенту о структуре бизнеса предприятия НАЭК "Энергоатом". На другом фрагменте он описывает, как люди Порошенко — Александр Грановский и Игорь Кононенко — зарабатывали на Одесском припортовом заводе (запись доступна здесь). 

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    Национальное антикоррупционное бюро Украины в четверг задержало Мартыненко по подозрению в растрате 17,3 миллиона долларов средств госпредприятия "Восточный горно-обогатительный комбинат". Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий заявил, что детективы будут ходатайствовать в суде об аресте Мартыненко на 60 суток с альтернативой залога в 300 миллионов гривен (более 11,2 миллиона долларов).

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