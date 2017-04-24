Пленки Онищенко. Все ждут записей с Порошенко - Бортник

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Обнародованные на прошлой неделе пленки Александра Онищенко, на которых он в компании депутата Николая Мартыненко обсуждает произвол президента Петра Порошенко и его окружения не вызвали интереса в обществе. Если первые записи беглого нардепа в интернете слушали с упоением, то новые данные уже никого не впечатлили.

Почему пленки Онищенко перестали быть интересны украинскому обществу в комментарии РИА Новости Украина рассказал политолог, директор Института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

"В падении интереса к пленкам Онищенко имеется несколько составляющих. Первая — это сама фигура Александра Онищенко. Он обещал общественности откровенные разговоры с президентом Петром Порошенко и до сих пор их не предоставил. Доверие к Онищенко подорвано. Да и информационное внимание на его фигуре тоже в значительной степени сошло на "нет". В этом плане имеется "заслуга" самого Онищенко — время сыграло против него самого и его пленок. Хотя, думаю, если беглый депутат все-таки решит обнародовать записи с Порошенко, ситуация снова актуализируется", — считает Бортник.

Не менее важной в ситуации с дискредитацией пленок Онищенко, по мнению Бортника, является целенаправленная работа власти.

"Посредством разных информповодов, давлением на СМИ, подменой повестки дня отвлечь внимание общества от скандала с пленками Онищенко. Кроме того, украинское общество попросту устало от постоянной антикоррупционной борьбы, которая так ни к чему и не приводит. Никто до сих пор не наказан и, соответственно, люди полностью разочаровываются в целесообразности такого явления как борьба с коррупцией", - говорит эксперт.

Бортник уверен, что беглый депутат продолжит делиться с общественностью компрометирующими власть записями.

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"Это игра самого Онищенко и разных групп влияния, которые банально могут покупать у него эти пленки и обнародовать. К сожалению, деятельность Онищенко превратилась в базар по циркуляции материалов, дискредитирующих украинский политикум. Они будут время от времени появляться в информационном пространстве, хотя эффективность их падает", — подытожил Бортник.



