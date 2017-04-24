Государство Украина = ЗАО "Порошенко"?

Ольга Сухаревская, магистр внешней политики, правовед — для РИА Новости Украина

В мае в Украине начнется очередной горячий политический сезон. У правительства закончился годовой "иммунитет", глава НБУ Валерия Гонтарева подала в отставку, туда же просится глава Фонда госимущества Игорь Билоус. При этом существование парламентской коалиции весьма условно.

Оппозиция "насторожила уши", справедливо считая такой момент удобным для получения ряда должностей. Но удастся ли?

Стихийное самодержавие

Недовольство оппозиции можно понять. По мнению политолога Олега Саакяна, "с одной стороны, режим сегодня силен как никогда. Такой централизации власти не были ни во времена Кучмы, ни во времена Януковича. Если бы Янукович знал, что так можно, история, возможно, развивалась бы иначе. С другой стороны, режим слаб как никогда… Страна сегодня уже не выдерживает ситуацию инфраструктурно".

Законность "сверхпрезидентской власти" весьма сомнительна. Во-первых, расклад в Верховной Раде давно уже не отражает реальных симпатий общества, во-вторых, псевдокоалиция противоречит Конституции страны. Решить эту проблему могло бы проведение досрочных парламентских выборов либо переформатирование коалиции.

Но для "царя Петра" оба законных сценария смерти подобны. Согласно данным последнего соцопроса от 19 апреля, первое место на выборах заняла бы "Батькивщина" с 11,5% поддержки; 16,6% набрали бы в сумме осколки "Партии регионов"; оппозиционные Порошенко "Самопомощь" и "Радикальная партия" прошли бы в парламент с результатом 7% и 6,3% соответственно. "Народный фронт" в парламент не попадает вообще.

Переформатирование же коалиции будет означать, что Порошенко придется сдать ряд государственных постов политическим оппонентам, чего делать он категорически не желает. Когда украинский народ, включая даже олигархов, стремительно нищает, состояние правящей клики лишь растет. Кто же добровольно отдаст на заклание курицу, несущую золотые яйца?

Ликвидационная комиссия

Если оценить результаты работы правящей команды, они больше похожи на деятельность не правительства, а ликвидационной комиссии.

Среди "заслуг" Валерии Гонтаревой - ликвидация 77 банков, обесценивание гривны в три раза. Как отмечает экономический эксперт Виктор Скаршевский: "То, что у Гонтаревой получилось очень "хорошо", так это беспрецедентный объем эмиссий в течение 2014-2015 гг., которые привели к раскрутке инфляционно-девальвационной спирали. В эти годы Нацбанком через механизм выкупа ОВГЗ было напечатано 213 млрд гривен — в 2,2 раза увеличился объем ОВГЗ в портфеле Нацбанка, а это чистейшей воды эмиссия". Именно отсюда проистекает инфляция, загнавшая в нищету 90% населения Украины. Из-за ликвидации банков украинские граждане потеряли в банках 120 млрд. грн., украинские предприятия — 70 млрд. грн. Еще одна статья потерь — вывод за границу средств, выданных в качестве рефинансирования коммерческим банкам. Лишь национализированный "Приват", от которого государству достались лишь долги, в 2014-15 гг. получил от НБУ 19 млрд. грн. рефинансирования.

"Реформы" Владимира Гройсмана обернулись увеличением налогового пресса на бизнес, "коммунальным геноцидом", закрытием больниц, сокращением финансирования науки, разрушением системы профессионального образования и ростом преступности. Впрочем, разделить "подвиги" Гройсмана и его предшественника Арсения Яценюка крайне сложно. По сути, одни "реформы" являются логическим продолжением других, поскольку их источник один: меморандумы МВФ. И если при Гройсмане падение ВВП замедлилось, то лишь потому, что падать ему было больше некуда. Недаром Яценюк поддержал коллегу: "Голосов (за отставку правительства — О.С.) нет и не будет. Это лучший премьер".

Яценюку можно поверить. Согласно объявленным правительством планам "реформ", многострадальным украинцам предстоит еще пережить повышение пенсионного возраста, распродажу сельскохозяйственных земель, дальнейшее повышение коммунальных платежей.

Активно продолжает Гройсман дело Яценюка и в энергетической сфере. Оставив страну без российского газа и покупая его же в Европе, но дороже, Владимир Борисович взялся за уголь. Если быть до конца объективными, то Кабмин наиболее резко выступал против блокады Донбасса. Но после того как СНБО постановил организовать и возглавить блокаду, никто не принуждал министра энергетики Игоря Насалика требовать запретить импорт угля еще и из России. При том, что уже 5 украинских ТЭС остановили работу из-за "угольного голода".

Птенцы гнезда Петрова

На первый взгляд, самому Порошенко было бы выгодным сдать проштрафившихся "бояр", тем самым отведя недовольство общества от себя. Но скамья запасных у президента пуста. И, похоже, что Петр Алексеевич начал сложную игру, чтобы "выпустив пар", оставить все как есть.

Недаром изгнанные по требованию американцев бывшие генпрокуроры Виктор Шокин и Олег Махницкий вдруг решили через суд восстановиться в должности. Как бы ни был близок к президенту Юрий Луценко, своих политических амбиций "терминатор" никогда не скрывал.

Умело воспользовался Порошенко и календарем. Завершение действия программы правительства пришлось на последний сессионный день парламента. Следующее же состоится только 16 мая. Пока суд да дело, Гройман спокойно проработает до конца месяца. За это время в ручном режиме можно будет собрать нужные голоса.

Любопытна и "отложенная" отставка Гонтаревой. Сама Валерия Алексеевна не скрывает, что пойдет в отставку, если увидит "очень профессионального последователя". Ее телодвижения понятны, поскольку процессом "исчезновения" рефинансирования банков, для которого использовалась и международная помощь, заинтересовалась не только НАБУ, но и Палата представителей США.

Гонтарева может остаться на своем посту как в качестве и.о, так и по чисто процессуальным причинам. По словам представителя Dragon Capital Сергея Фурса, нового главу Нацбанка нужно провести через парламент и утвердить в МВФ. А это вещи взаимоисключающие, поскольку Рада требует от главы НБУ прямо противоположного, чем Фонд.

А чтобы отбить у американцев охоту расследовать коррупцию в НБУ, Порошенко вступил в конфликт с посольством США по вопросу выдвижения аудитора НАБУ, желая получить контроль не только над "президентским", но и над "парламентским" аудитором. Видимо, сильно припекло Петра Алексеевича, если он рискнул конфликтовать с органами внешнего управления.

Свій до свого по своє

По мнению секретаря комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максима Полякова, "зачем Порошенко терять своих людей, которые выполняют исключительно централизованные и понятные команды сверху. Любой другой глава Нацбанка — это, прежде всего, непредсказуемость. Мало ли что он захочет делать. Президенту не выгоден председатель НБУ, который работает на результат для Украины".

Точно так же не выгоден Порошенко и непослушный премьер-министр, зарабатывающий свой политический капитал, да еще и, не дай бог, оппозиционный главе государства. Список можно продолжать.

В приоритете — личная власть и кадровый комфорт. Государство Украина на глазах превращается в ЗАО "Порошенко".

Мнение автора может не совпадать см мнением редакции