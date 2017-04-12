Онищенко получил статус политбеженца в одной из европейских стран

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Одна из стран Европы предоставила беглому народному депутату Александру Онищенко статус политического беженца.

"Мое дело в Европе признано политическим. Министерство иностранных дел одного из европейских государств предоставило мне документ со статусом политбеженца. Это означает, что я и все члены моей семьи находятся под защитой ЕС", — сообщил Онищенко в комментарии "Еспресо.TV", не уточнив, о какой именно стране идет речь.

Отметим, в среду НАБУ направило в ГПУ документы для экстрадиции матери нардепа Онищенко.

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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Ранее опальный нардеп обвинил Администрацию президента в подкупе парламентариев. По его словам, глава государства Петр Порошенко давал взятки за продвижение необходимых ему инициатив. Британское издание The Independent опубликовало статью, в которой Онищенко утверждает, что некий высокопоставленный украинский чиновник попросил его организовать и профинансировать клеветническую кампанию против экс-премьера Арсения Яценюка. Партия Яценюка — "Народный фронт" — потребовала назвать имена тех, кто якобы организовал кампанию против него в Украине.