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    Общество

    ГПУ направила Испании запрос на экстрадицию матери депутата Онищенко

    (обновлено: )18
    В ГПУ сообщили, что направлен в соответствующие органы запрос для начала процедуры экстрадиции Инессы Кадыровой, которая является матерью народного депутата Александра Онищенко.
    Генеральная прокуратура Украины. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции Инессы Кадыровой, матери депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которая вместе с сыном проходит в Украине по уголовному делу о хищении, передает в среду агентство "Украинские новости".

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    В марте Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о задержании в Испании матери Онищенко.

    "Уже отправили (запрос — Ред.)", — сообщил агентству замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

    Он отметил, что документы для экстрадиции были отправлены в среду.

    Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грнКроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.

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