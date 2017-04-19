ГПУ направила Испании запрос на экстрадицию матери депутата Онищенко

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Генпрокуратура Украины направила компетентным органам Испании документы, необходимые для начала процедуры экстрадиции Инессы Кадыровой, матери депутата Верховной Рады Александра Онищенко, которая вместе с сыном проходит в Украине по уголовному делу о хищении, передает в среду агентство "Украинские новости".

В марте Специализированная антикоррупционная прокуратура Украины сообщила о задержании в Испании матери Онищенко.

"Уже отправили (запрос — Ред.)", — сообщил агентству замгенпрокурора Украины Евгений Енин.

Он отметил, что документы для экстрадиции были отправлены в среду.

Онищенко подозревают в незаконном присвоении средств путем создания "газовой схемы". Как сообщалось, 22 июня Национальное антикоррупционное бюро и САП разоблачили организаторов схемы по хищению средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с ПАО "Укргаздобыча", в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму около 3 млрд грн. Кроме того, депутат подозревается в госизмене и подготовке дестабилизации ситуации в Украине.